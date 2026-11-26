Die Männchen des im tropischen Regenwald heimischen Glasfroschs legen sich bei der Brutpflege mit ihrem Körper auf die Eier. Damit schützen sie die Embryonen vor Fressfeinden und möglicherweise auch vor dem Austrocknen. Je nach Situation betreuen sie gleichzeitig zwischen einem und fünf Gelegen.

Wie gut ihnen das gelingt, hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Bern in Costa Rica untersucht. Während zweier Brutsaisons beobachteten die Forschenden 37 Froschmännchen. Infrarotkameras zeichneten auf, wie oft und wie lange sich die Tiere auf ihre Eier legten. Insgesamt werteten sie die Betreuung von 134 Gelegen aus.

Dabei zeigte sich: Je mehr Gelege ein Männchen gleichzeitig betreute, desto weniger Zeit verbrachte es durchschnittlich mit jedem einzelnen. Der gesamte Betreuungsaufwand pro Nacht blieb hingegen weitgehend konstant. Die Väter erhöhten ihren Einsatz also nicht, wenn weiterer Nachwuchs hinzukam.

Allerdings behandelten sie nicht alle Eiergruppen gleich. Besonders junge Gelege, deren Eier erst wenige Tage alt waren, bekamen deutlich mehr Fürsorge. Die Embryonen sind in diesem frühen Entwicklungsstadium besonders empfindlich gegenüber Austrocknung und Fressfeinden.

Die Forschenden vermuten, dass die Männchen so ihre begrenzten Energiereserven schonen und gleichzeitig die Überlebenschancen ihres Nachwuchses verbessern können. Ob die unterschiedliche Fürsorge tatsächlich beeinflusst, wie viele Jungfrösche überleben und welche Männchen bei den Weibchen besonders gefragt sind, wollen sie nun weiter untersuchen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Biology Letters" veröffentlicht.

(S E R V I C E - Fachartikelnummer DOI: 10.1098/rsbl.2026.0320)