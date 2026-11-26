Das Feuer in dem Hochhaus-Komplex Wang Fuk Court im nördlichen Stadtteil Tai Po war weltweit der Brand mit den meisten Opfern in einer Wohnanlage seit 1980. Die Flammen wüteten mehr als 40 Stunden lang. Sie erfassten sieben der acht Hochhäuser der Siedlung, die wegen Renovierungsarbeiten mit Baugerüsten aus Bambus, Schutznetzen und Schaumstoffplatten umgeben waren.

Ein Jahr später wirken die Behörden der Metropole besorgt, dass die Gedenkveranstaltungen einen politischen Charakter annehmen könnten. Offizielle Gedenkfeiern waren nicht geplant, wenngleich einige religiöse Veranstaltungen stattfanden. Die Polizei hielt sich zunächst im Hintergrund, als die Trauernden in einem Park nahe den ausgebrannten Wohntürmen Blumen, Briefe, Spielzeug, Wasserflaschen und sogar Tiernahrung niederlegten. Einige von ihnen weinten oder umarmten sich.

Bei Einbruch der Dämmerung begannen Polizisten Augenzeugen zufolge, einige Blumensträuße zu entfernen. Als Begründung gaben sie an, es müsse Platz geschaffen werden. Mehrere Anwesende reagierten wütend und begannen, die Sträuße selbst umzuräumen. "Dieser Blumenstrauß ist ein Zeichen meiner Liebe zu meiner Mutter", sagte Polly, die ihre Mutter bei dem Brand verloren hat. "Es fühlt sich an, als würde mir sogar mein Geschenk für meine Mutter weggenommen werden."

Die Regierung erklärte, dass die Blumen an andere Gedenkorte verlegt würden. Am Mittwoch waren Menschen bei einer Gedenkfeier in einer Kirche in Hongkong zusammengekommen. Vier Hinterbliebene, die bei dem Unglück Angehörige verloren hatten, verlasen die Namen der Opfer.

Auch die Einwohnerin Grace Chan legte Blumen an der Stelle nieder, wo vor einem Jahr die Wohnanlage abbrannte. Die 69-Jährige äußerte ihren Frust über das, was sie als "Selbstzensur" der Menschen bezeichnete. "Zu viele Menschen in Hongkong schweigen", sagte sie Journalisten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte, die Regierung Hongkongs bediene sich "der Methode Pekings", um die Stimmen der Opfer zum Schweigen zu bringen.

John Burns, Politikprofessor an der Universität von Hongkong, sagte, dass der Raum für öffentliche Wut und Kritik "viel enger" sei als vor der Verhängung des sogenannten nationalen Sicherheitsgesetzes durch Peking im Jahr 2020. Auf den Schritt waren massive Proteste gegen den Einfluss Chinas und für die Demokratie gefolgt, die jedoch teilweise gewaltsam niedergeschlagen wurden.

Nach dem Unglück war der öffentliche Druck auf die Hongkonger Regierung gewachsen, die Ursachen des Unglücks aufzuklären und ihre Mitverantwortung offenzulegen. Die damals zuständige Wohnungsbauministerin der chinesischen Metropole trat im Oktober zurück, auch Rufe nach einem Rücktritt von Hongkongs Regierungschef John Lee und anderen hochrangigen Behördenvertretern wurden laut.

Ein Untersuchungsausschuss, der seit März mehr als 30 Anhörungen zu dem Großbrand abhielt, kam zu dem Schluss, dass fast alle Sicherheitsmaßnahmen an jenem Tag wegen menschlichen Versagens ins Leere liefen. Das Flammen-Inferno sei "vermeidbar, aber nicht vermieden, vorhersehbar, aber nicht vorhergesehen" worden, sagte Victor Dawes vom Untersuchungsausschuss im Juli.

Den Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch eine Zigarette ausgelöst und breitete sich über das Baugerüst und um die Häuser gespannte Schutznetze extrem schnell aus. In dem Hochhauskomplex hatten mehr als 4.600 Menschen gelebt, unter ihnen viele ältere Bewohner. 114 der 168 Todesopfer waren 65 Jahre oder älter. Sieben Menschen und zwei Unternehmen wurden angeklagt, unter anderem wegen Totschlags. Insgesamt wurden rund 40 Menschen festgenommen.