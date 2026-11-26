Die Forschenden kombinieren dazu sogenannte Bakteriophagen mit probiotischen Milchsäurebakterien. Bakteriophagen sind Viren, die gezielt Bakterien befallen und abtöten. Die Milchsäurebakterien greifen die Krankheitserreger auf andere Weise an: Sie stören deren Beweglichkeit und verhindern, dass sie sogenannte Biofilme bilden. Dabei handelt es sich um Gemeinschaften von Bakterien, die sich mit einer schützenden Schleimschicht umgeben. Diese macht sie besonders widerstandsfähig gegen Antibiotika und Desinfektionsmittel.

Die Empa-Forschenden betten die beiden Mikroorganismen deshalb in ein spezielles Gel ein, das direkt auf die Wunde aufgetragen werden kann. In Versuchen mit Bakterienkulturen und einem menschlichen Hautwundenmodell bekämpfte die Kombination das Bakterium "Pseudomonas aeruginosa" innerhalb von 24 Stunden. Der Keim ist gegen viele Antibiotika resistent und kann schwere Wundinfektionen bis hin zu lebensgefährlichen Blutvergiftungen auslösen.

Die Ergebnisse seien vielversprechend, weitere Untersuchungen seien jedoch nötig, teilte die Empa mit. Bis die Methode bei Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann, sind weitere Entwicklungsschritte erforderlich.

(SERVICE: Link zur Studie: https://go.apa.at/0U1v6lPT )