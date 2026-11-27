Nun ist das vielleicht meist erwartete Spiel aller Zeiten am 19. November erschienen und wir haben eine Woche in Leonida verbracht, dem fiktiven US-Bundesstaat in "GTA 6", der nicht zufällig an Florida erinnert.

Das Game startet mit einer Rückblende: Die beiden GTA-6-Protagonisten Jason und Lucia lernen sich bei einem skurrilen Autodiebstahl in Vice City kennen: Jason will Lucias Wagen knacken, den sie vorher bereits selbst gestohlen hatte. Als die Polizei auftaucht, ist Schluss mit dem lustigen Kennenlern-Geplänkel.

Die beiden improvisieren und geben sich kurzerhand als streitendes Paar aus. Ein paar schlagfertige Sprüche und gezielte Fausthiebe später rasen die beiden Möchtegern-Kriminellen davon - und wir sitzen mit im Wagen.

Aus den beiden wird tatsächlich ein Paar. Doch dann kommt das Leben dazwischen: Das Geld ist knapp, es gibt Streit um Kleinigkeiten und Lucia verlässt Jason. Verzweifelt und nicht einmal in der Lage, einen Kaffee zu bezahlen, überfällt sie ein Geschäft, wird geschnappt und inhaftiert.

Zurück in der Gegenwart steht Lucia vor ihrer vorzeitigen Entlassung. Sie will nur zwei Dinge: ihren Sohn zurück und ein Zuhause mit Jason. Der habe sich geändert, hofft sie zumindest. Doch Jason ist inzwischen Teil einer Drogendealer-Crew. Und genau hier geht "GTA 6" erst richtig los.

Als Jason den Anruf von Lucia bekommt, hat man selbst in der Hand, wie man reagiert. Bringt Jason das Haus, in dem er wohnt, auf Vordermann - oder lässt er alles, wie es ist? Gibt er trotz knapper Kasse Geld für Blumen und ein liebevoll ausgewähltes Geschenk aus, um Lucia willkommen zu heißen? Das Spiel merkt sich all das. Denn jede Aktion am Controller hat Konsequenzen.

Je nachdem, wie man mit Lucia umgeht, wächst die Beziehung der beiden. Vertrauen, Verlässlichkeit und Unterstützung in schweren Momenten hängen davon ab, wie tief die Bindung ist und wie das Spiel das eigene Verhalten bewertet.

Im weiteren Verlauf lassen sich beide Figuren steuern. Ob Jason und Lucia Zeit miteinander verbringen oder getrennte Wege gehen, entscheidet mit darüber, wie sich die Geschichte entwickelt und wie sich die Welt um sie herum verhält.

Leonida und seine Bewohner funktionieren wie Teile einer komplexen Lebenssimulation. Passanten reagieren je nach Temperament und Erfahrung. Wer jemanden zu lange anstarrt, riskiert eine Konfrontation. Und Streit ist nicht so schnell vergessen: Zur Überraschung vieler Spielenden erkennen manche Jason oder Lucia später wieder und setzen alte Auseinandersetzungen fort.

Abseits der Hauptgeschichte begegnet man zudem jeder Menge skurriler Typen mit ihrer ganz eigenen, typischen "GTA"-Geschichte. Kirk etwa nimmt einen mit auf die Suche nach dem sagenumwobenen Skunk Ape, Billy holt einen in seine Dirtbike-Crew, und Pilot Pete hat Schmuggelflüge im Angebot. Manche dieser Geschichten ziehen sich über Tage, die Figuren melden sich dann unverhofft wieder. Andere bleiben verborgen oder tauchen nur zu bestimmten Zeiten auf.

So stolpert man etwa zufällig in eine verlassene Lagerhalle - und landet mitten im Plan eines Serienmörders. Wer seiner Spur folgt, erlebt einige der eindrücklichsten Geschichten des Spiels. Übrigens: Solche Ereignisse tauchen später im Radio, in den Nachrichten oder in den sozialen Netzwerken wieder auf - ein verblüffender Effekt.

Bevor Jason oder Lucia ein Auto stehlen, können sie es per Smartphone scannen: Ist es abgeschlossen? Gibt es eine Alarmanlage oder einen Peilsender? Und was ist er wert? Dann geht es ans Knacken mit Spezialwerkzeug, das allerdings erst freigeschaltet werden muss.

Wer seine Flucht plant, ob mit dem Auto oder sogar im Passagierflugzeug, verschafft sich einen Vorsprung bei der Verfolgungsjagd. Denn die Polizei arbeitet mit Zeugen, Alarmanlagen und Überwachungskameras. Gesucht wird nach Kleidung, Autos und Gesichtern. Ein Wechseloutfit aus dem Kofferraum, ein neues Fahrzeug oder getrennte Wege helfen, Verfolger abzuschütteln.

Zugleich wird eine Art kriminelles Profil für die Protagonisten geführt. Wer kalkuliert vorgeht, bleibt "Professional". Wer ohne Not Zivilisten, Polizisten oder Tiere tötet, rutscht über "Violent" und "Psycho" bis hin zu "Irredeemable" ab. Dieses Etikett bleibt dauerhaft und hat Folgen für die Figuren und die Geschichte. Natürlich kann man all das auch über Bord werfen und auf Zerstörungstour gehen. Doch Vorsicht: Bei sechs Fahndungssternen steht irgendwann der Panzer vor der Tür.

"GTA 6" steckt voller Mechaniken, die man aus dem Alltag kennt. Kaffee steigert die Konzentration, Sport hält Jason und Lucia in Form. Wer sich bei Solo-Missionen nicht ab und zu per Nachricht oder Selfie meldet, merkt bald, dass der jeweils andere sich kühler verhält.

Leonida präsentiert sich wie ein Feed voller "Florida Man"-Schlagzeilen, also Internet-Memes über bizarre oder ungewöhnliche Nachrichtenmeldungen aus dem US-Bundesstaat Florida: Alligatoren im Pool, Influencer mit waghalsigen Stunts, das fiktive Rap-Duo Real Dimez auf der Jagd nach viralem Ruhm, dazu Schneeballsysteme und Sektenführer. Jasons Kumpel Cal bringt es auf den Punkt: "Was, wenn alles im Internet wahr wäre?"

Über soziale Netzwerke lassen sich Prominente als Raubziele ausspähen. Wer zu viele Drogen ins falsche Viertel bringt, wird von Junkies überfallen. Und wer sein Wort bricht, verbaut sich manche Nebengeschichte für immer. Und ganz gleich, wie teuer Lucias Kleidung ist: Für rassistisch voreingenommene Polizisten bleibt sie als Latina immer eine Verdächtige.

Die Geschichte von Jason und Lucia ist eine wilde Fahrt: Insgesamt warten mehr als 50 Stunden voller Höhepunkte, aufwendiger Inszenierungen und bewegender Momente, die es mit jedem Hollywood-Blockbuster aufnehmen können. Die Protagonisten glänzen mit feinen Charakter-Nuancen. Und weil das Spiel so stark auf die eigenen Entscheidungen reagiert, kann man ganz unterschiedliche Durchgänge erleben.

Dazu haben Tausende Entwicklerinnen und Entwickler bei Rockstar Games mit der hauseigenen Rage-Engine eine offene Welt erschaffen, die selbst andere Spielestudios als technisches Meisterwerk anerkennen: Sorgfalt und Feinschliff überall - von der einzelnen Haarsträhne bis hin zu den belebten Städten. Dazu kommt ein beeindruckender Soundtrack.

Auch zwischen den Missionen wird es nicht langweilig: Man kann jagen, in der Tiefsee nach Schätzen tauchen oder am Fahrzeug-Tuning tüfteln. Auf der riesigen Karte, der bislang größten der "GTA"-Reihe, warten überall tiefgründige Hintergrundgeschichten und Überraschungen. Man ist wirklich ständig versucht, alles andere stehen und liegenzulassen, nur um Leonida zu erkunden. Kurz gesagt: "Grand Theft Auto VI" übertrifft selbst die höchsten Erwartungen.

"Grand Theft Auto VI" ist für Playstation 5 und Xbox Series X/S erschienen und kostet knapp 80 Euro. Es hat keine Jugendfreigabe (USK 18). Ob und wann es eine PC-Version geben wird, wurde bislang nicht offiziell verkündet.