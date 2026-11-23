2025 habe man sich zuletzt nämlich "nur bei rund 80.000 Besuchern" eingependelt und sei damit unter der eigentlich angestrebten Marke von 100.000 gelegen, erklärte Fine am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. "2027 ist bereits wieder ein Überschreiten von 100.000 anvisiert", so der Generaldirektor des KHM-Museumsverbands. "Dann geht es weiters darum, darauf aufzubauen", sah er damit aber noch nicht das Ende der Besucher-Fahnenstange erreicht.

Schloss Ambras, das "ein Symbol der kulturellen Identität Tirols und Österreichs" sei, müsse unbedingt noch mehr "zu einem Must-See der Kulturlandschaft Tirols werden", strich Fine heraus. Ermöglicht werden soll das eben mit dem neuen Führungsteam, bestehend aus Kuster und dem im August bereits fix bestellten David Salchner als Betriebsleiter. "Dieses Führungsteam ist das Team für die Zukunft des Hauses", zeigte sich Fine sicher. Mit Kuster habe man unter den 15 Bewerberinnen und Bewerbern "einen Experten gefunden, der sowohl Haus als auch das Team vor Ort bestens kennt".

Kuster wiederum kündigte an, Schloss Ambras unter seiner Ägide künftig "öffentlich sichtbarer" machen zu wollen. "Dafür will ich unter anderem das Vermittlungsangebot breiter aufstellen", nannte er eine seiner Zielsetzungen. Zudem sei bereits ein erstes großes Projekt für 2027 in Arbeit, das sich Philippine Welser widmen werde. "Sie war die Schlossherrin und Ferdinand der Zweite eigentlich ihr Untermieter", formulierte es der wissenschaftliche Direktor überspitzt. Weil sich die Ausstellungen im Schloss bisher sonst mehr Ferdinand dem Zweiten widmeten, werde 2027 "die Waage ausgeglichen".

Weitere Projekte unter der neuen Führung der Doppelspitze benannte schließlich Salchner. "Schloss Ambras soll sich zum Gesamterlebnis weiterentwickeln", meinte der Betriebsdirektor. Dazu werde man auch "andere Orte als bisher in den Vordergrund rücken, wie beispielsweise die Schlossgärten", sagte er. Außerdem wolle man das "Veranstaltungsprogramm ausbauen" oder auf "moderne Gästekommunikation setzen".

Kommunikation war übrigens auch für Fine ein künftiger Fokus. "Wir wollen die Kommunikationswege besser gestalten", sagte er und nahm damit nicht zuletzt Bezug auf den heftigen Konflikt zwischen der vorhergehenden Ambras-Direktorin Veronika Sandbichler und der Führung des KHM, der monatelang öffentlich ausgetragen wurde. Aktuell sei auch deshalb eine neue Person für die interne Kommunikation bereits im KHM-Verband tätig, zudem arbeite man diesbezüglich auch "mit externen Beratern zusammen".

Im März hatte die langjährige Ambras-Direktorin Sandbichler vor allem Fine "toxische Führungskultur" bzw. Mobbing und Bossing vorgeworfen, kurz darauf wurde sie dienstfrei gestellt. Generaldirektor Fine selbst übernahm interimistisch. Mitte Juni entlastete ein externes Gutachten von Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner Fine und dessen Geschäftsführungskollegen Paul Frey, wonach kein Mobbing oder Bossing zu erkennen sei.

Mitte Juli einigten sich beide Parteien schließlich auf eine einvernehmliche Beendigung des Dienstverhältnisses. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurde Vertraulichkeit vereinbart. Zuvor war noch eine Kündigung der Ambras-Direktorin per Jahresende im Raum gestanden. Im August übernahm schließlich Kuster interimistisch die wissenschaftliche Leitung und Salchner bereits fix die des betrieblichen Leiters.