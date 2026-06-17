IKG verlieh Torberg-Medaille an Markus Müller

IKG-Präsident Oskar Deutsch bezeichnete Obonya, der auch Präsident der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich ist, als "gewichtige Stimme in der Zivilgesellschaft". Der israelisch-deutsche Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft, Mansour, sei wiederum ein "Pionier im Wirken gegen alle Formen des Extremismus, Antisemitismus und Radikalisierung".

Auch Rektor Markus Müller sei "ein Vorreiter und Verbündeter im Kampf gegen jede Form des Antisemitismus", betonte Deutsch beim Festakt. Er habe etwa richtungsweisende Akzente zum würdevollen Gedenken an die Schoa und zur Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen, insbesondere an der MedUni Wien, gesetzt.

Die Auszeichnung der drei Preisträger erfolgte auf Basis eines jeweils einstimmigen Beschlusses des Kultusvorstands der IKG. Die Laudationes hielten Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP), Universitätsprofessor Arnold Pollak sowie die ehemalige Leiterin des Jüdischen Museums, Danielle Spera.