Hyperparasit ernährt sich von Zombiepilzen in Ameisen

Parasiten, die andere Parasiten befallen, werden in der Biologie als Hyperparasiten bezeichnet. Die neu entdeckte Pilzart "gehört der Gattung Pleurocordyceps an und ist ein spezialisierter Hyperparasit", sagte der stellvertretende Institutsleiter Jaya Seelan Sathiya Seelan. Er befällt Ameisen, die bereits von einem Pilz der Gattung Ophiocordyceps, einem sogenannten Zombiepilz, befallen sind. Dieser manipuliert das Nervensystem der befallenen Ameise, steuert ihr Verhalten, frisst sie von innen auf und bricht schließlich aus ihrem Kadaver hervor.

Der neu entdeckte Pilz Pleurocordyceps cornusynnemata, der nach seiner hornförmigen Struktur benannt wurde, ernähre sich nicht von der Ameise, sondern direkt vom sich ausbreitenden Ophiocordyceps-Gewebe in dem Insekt, erläuterte Seelan. Gefunden wurde er in einer toten Ameise, die die Biologen im abgelegenen Danum-Tal im Bundesstaat Sabah im malaysischen Teil von Borneo aufgesammelt hatten.

Bei ihren Dschungel-Exkursionen entdeckten die Biologen, die ihren Fund im Fachmagazin "Phytotaxa" beschrieben haben, außerdem einen Pilz, der Spinnen tötet. Die Wissenschafter sehen in den Parasiten enormes Potenzial, etwa bei der Entwicklung antimikrobieller Medikamente oder als biologische Schädlingsbekämpfer in der Landwirtschaft.