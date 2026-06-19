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Hyperparasit ernährt sich von Zombiepilzen in Ameisen

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Neue Art im Dschungel auf der Insel Borneo entdeckt
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Malaysische Wissenschafter haben im Dschungel auf der Insel Borneo eine neue Parasiten-Art entdeckt, die andere Parasiten befällt. Wie das Institut für Tropenbiologie und Naturschutz der Universität Malaysia Sabah am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen parasitisch lebenden Pilz, der sich selbst von sogenannten Zombiepilzen ernährt. Zombiepilze steuern das Verhalten befallener Insekten, bis diese grausam verenden.

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Parasiten, die andere Parasiten befallen, werden in der Biologie als Hyperparasiten bezeichnet. Die neu entdeckte Pilzart "gehört der Gattung Pleurocordyceps an und ist ein spezialisierter Hyperparasit", sagte der stellvertretende Institutsleiter Jaya Seelan Sathiya Seelan. Er befällt Ameisen, die bereits von einem Pilz der Gattung Ophiocordyceps, einem sogenannten Zombiepilz, befallen sind. Dieser manipuliert das Nervensystem der befallenen Ameise, steuert ihr Verhalten, frisst sie von innen auf und bricht schließlich aus ihrem Kadaver hervor.

Der neu entdeckte Pilz Pleurocordyceps cornusynnemata, der nach seiner hornförmigen Struktur benannt wurde, ernähre sich nicht von der Ameise, sondern direkt vom sich ausbreitenden Ophiocordyceps-Gewebe in dem Insekt, erläuterte Seelan. Gefunden wurde er in einer toten Ameise, die die Biologen im abgelegenen Danum-Tal im Bundesstaat Sabah im malaysischen Teil von Borneo aufgesammelt hatten.

Bei ihren Dschungel-Exkursionen entdeckten die Biologen, die ihren Fund im Fachmagazin "Phytotaxa" beschrieben haben, außerdem einen Pilz, der Spinnen tötet. Die Wissenschafter sehen in den Parasiten enormes Potenzial, etwa bei der Entwicklung antimikrobieller Medikamente oder als biologische Schädlingsbekämpfer in der Landwirtschaft.

This photo taken on October 13, 2024 and released on June 11, 2026, shows the new species of “hyperparasite” called Pleurocordyceps cornusynnemata, named for its highly distinct horned-shaped structures, growing on a dead ant which feeds on the original insect-invasive fungus at the Danum Valley Conservation Area in Lahad Datu, on Malaysia’s Borneo island. Malaysian scientists have discovered a new species of parasitic fungus in Borneo's jungles that targets so-called "zombie fungi", named for infecting insects and causing erratic behaviour before being subjected to a gruesome death. (Photo by Elyse Yang / Universiti Malaysia Sabah / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Universiti Malaysia Sabah/ Elyse Yang" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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