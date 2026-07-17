"Hochdekoriert": Neue Auszeichnung für alte Steinsammlung

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Quasi hochdekoriert ist seit kurzem die "Bau- und Dekorgesteinssammlung" des Naturhistorischen Museums Wien (NHM): Sie trägt nämlich nun den Titel "IUGS Geocollection", der ihr von der International Union of Geological Sciences (IUGS) verliehen wurde. Die Wurzeln der Sammlung reichen laut einer NHM-Aussendung bis ins 16. Jahrhundert zurück.
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Sie sei "einzigartig in ihrer Vollständigkeit hinsichtlich der Gesteinsquellen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie" und gelte als "steinerne Datenbank historischer Gebäude, aber auch als Instrument zur Einführung der breiten Öffentlichkeit in die Geologie, da die Exemplare nach ihrer geologischen Herkunft klassifiziert unterteilt sind". Mit der Auszeichnung will die IUGS geologische, paläontologische und mineralogische Sammlungen auch einem breiteren Publikum bekannt machen, heißt es.
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