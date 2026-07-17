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Beyond Gravity liefert Technik für US-Satelliten

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Navigationsempfänger aus Wien für die NASA
©APA/Beyond Gravity
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Ein hochpräzises Navigationsempfängersystem der Wiener Weltraumfirma Beyond Gravity Austria wird in den kommenden Jahren auf zwei Wettersatelliten der US-Raumfahrtbehörde NASA mitfliegen. Das teilte "Österreichs größtes Weltraumunternehmen" in einer Aussendung mit.

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Das System wird es erlauben, die Position von zwei Satelliten, die ab 2032 ins All starten sollen, in einer Höhe von rund 36.000 Kilometern auf weniger als 20 Meter genau zu bestimmen, heißt es: "Die Wettersatelliten namens GeoXO sollen die Vorhersage von Unwettern sowie die Überwachung von Umwelt- und Klimaphänomenen in der westlichen Hemisphäre deutlich verbessern. Gebaut werden die Satelliten vom US-Unternehmen Lockheed Martin in Colorado."

(S E R V I C E - www.beyondgravity.com )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Beyond Gravity

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