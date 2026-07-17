ÖAW und IHS schließen strategische Partnerschaft

"Wir vermeiden doppelte Strukturen, profitieren voneinander und werten damit die sozialwissenschaftliche Forschung sowie die Politik- und Gesellschaftsberatung wesentlich auf", wird ÖAW-Chef Heinz Faßmann zitiert. Man lote zudem aus, "ob eine stärkere Eingliederung des IHS in die Akademie zielführend ist". Mit der "Verbindung zweier zentraler Forschungsinstitutionen" stärke man wichtige Forschungsbereiche, so IHS-Präsident Franz Fischler. Die Vereinbarung zeige: "Wir möchten uns wissenschaftlich und organisatorisch so eng es geht verzahnen", sagte IHS-Direktor Holger Bonin.

(S E R V I C E - https://www.oeaw.ac.at ; https://www.ihs.ac.at )