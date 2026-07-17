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Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz teils lahmgelegt

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++ ARCHIVBILD ++ An der Behebung des Schadens wird gearbeitet
©APA/APA/dpa/Jens Büttner
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Ein Oberleitungsschaden und eine Stellwerksstörung haben am Freitag die Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz stark beeinträchtigt. Wie die ÖBB mitteilten, waren nur zwei von vier Gleisen eingeschränkt befahrbar. Besonders im Fernverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Der Nahverkehr wird bereits seit Donnerstagabend über Schienenersatzverkehr abgewickelt. Wie lange die Schadensbehebung noch dauert, ist laut ÖBB nicht absehbar.

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Laut einem ÖBB-Sprecher sei Donnerstagabend ein Oberleitungskabel zu Boden gegangen und habe dort andere Kabel, die zum Stellwerk führen, geschmolzen. Die Ursache des technischen Defekts sei unklar. Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Schadens.

Die ÖBB haben ein sogenanntes Notfahrprogramm eingerichtet: Die Railjet Express Züge (RJX) können die Strecke befahren, Intercity-Verbindungen (IC) enden in St. Valentin bzw. Linz Hauptbahnhof. Die Westbahn fährt nur einmal pro Stunde und hält außerplanmäßig in St. Valentin, sodass ÖBB-Passagiere auf die Westbahn umsteigen können. Tickets der beiden Bahnunternehmen werden auf dieser Strecke wechselseitig anerkannt. Der Güterverkehr muss warten oder wird großräumig umgeleitet.

(S E R V I C E - Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auf SCOTTY, oebb.at und beim ÖBB Kundenservice unter 05 17 17 über aktuelle Verbindungen zu informieren)

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