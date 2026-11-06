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Neues Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf

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Das Eröffnungs-Band wird durchgeschnitten
©Krisztian Juhasz, APA, AIT
Die Seibersdorf Laboratories GmbH, ein Tochterunternehmen des Austrian Institute of Technology (AIT), hat ein neues Labor- und Produktionsgebäude für innovative Radiopharmazeutika in Seibersdorf (NÖ) eröffnet. Der mit einem Investitionsvolumen von 17 Mio. Euro errichtete Bau ist dem AIT zufolge eine der größten Produktionsstätten dieser Art in Europa. Radiopharmazeutische Wirkstoffe enthalten radioaktive Bestandteile und ermöglichen insbesondere in der Onkologie zusätzliche Möglichkeiten, Erkrankungen präziser zu diagnostizieren und gezielter zu behandeln. Zu den Kunden zählen Kliniken und Pharmaunternehmen.

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Die derzeitige Produktion soll sukzessive in das wesentlich größere neue Labor übersiedeln, wo ab 2028 der operative Produktionsbetrieb aufgenommen werden soll. Zum einen werden dort Diagnostika hergestellt, die für bildgebende Verfahren (z. B. PET-Scan) benötigt werden. Zum anderen werden Therapeutika produziert, die direkt im Tumorgewebe wirken, ohne den restlichen Körper stark zu belasten. Viele solcher Therapeutika befinden sich laut AIT derzeit in klinischen Studien, bei einer Marktzulassung kann in Seibersdorf die Massenproduktion starten.

Service: Seibersdorf Laboratories: www.seibersdorf-laboratories.at

SEIBERSDORF - ÖSTERREICH: FOTO: APA/AIT/Krisztian Juhasz/Krisztian Juhasz

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