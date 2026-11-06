Neues Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf

Die derzeitige Produktion soll sukzessive in das wesentlich größere neue Labor übersiedeln, wo ab 2028 der operative Produktionsbetrieb aufgenommen werden soll. Zum einen werden dort Diagnostika hergestellt, die für bildgebende Verfahren (z. B. PET-Scan) benötigt werden. Zum anderen werden Therapeutika produziert, die direkt im Tumorgewebe wirken, ohne den restlichen Körper stark zu belasten. Viele solcher Therapeutika befinden sich laut AIT derzeit in klinischen Studien, bei einer Marktzulassung kann in Seibersdorf die Massenproduktion starten.

Service: Seibersdorf Laboratories: www.seibersdorf-laboratories.at