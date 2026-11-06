Ermittlungen gegen Tiroler Lehrer nach Sex mit Schülerin

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Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen offenbar zunächst suspendierten und mittlerweile entlassenen Lehrer eines Tiroler Gymnasiums eingeleitet. Dem Mann wird der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses nach Paragraf 212 StGB vorgeworfen. Es soll zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit einer bereits über 14-Jährigen, aber noch nicht volljährigen Schülerin gekommen sein, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.

von APA