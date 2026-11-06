ABO

Ermittlungen gegen Tiroler Lehrer nach Sex mit Schülerin

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Gegen den Lehrer wird nach § 212 StGTB ermittelt
©APA, ERWIN SCHERIAU, Themenbild
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen offenbar zunächst suspendierten und mittlerweile entlassenen Lehrer eines Tiroler Gymnasiums eingeleitet. Dem Mann wird der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses nach Paragraf 212 StGB vorgeworfen. Es soll zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit einer bereits über 14-Jährigen, aber noch nicht volljährigen Schülerin gekommen sein, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.

von

News auf Google bevorzugen

Der Lehrer war zunächst suspendiert und wurde inzwischen entlassen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf die Bildungsdirektion. Der strafrechtlich relevante Vorwurf bestehe darin, dass der Lehrer seine Stellung und das damit verbundene Autoritätsverhältnis gegenüber der mündigen minderjährigen Schülerin ausgenutzt haben soll.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kommt Verdunstung zum Erliegen ist auch Kühlungseffekt dahin
Technik
Forscher berechneten Einfluss von Verstärker von "Mega-Hitzewellen"
Klimawandel - Ausschreibung soll das kulturelle Erbe stärken
Technik
Klimawandel - Ausschreibung soll das kulturelle Erbe stärken
Neues Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf
Technik
Neues Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf
Grazer Forscher rechnen für 2027 mit Erwärmung von 1,8 Grad
Technik
Grazer Forscher rechnen für 2027 mit Erwärmung von 1,8 Grad
Buch über Briefwechsel zwischen Marie Curie und Albert Einstein
Technik
Buch über Briefwechsel zwischen Marie Curie und Albert Einstein
Auch das ISTA wurde ausgezeichnet
Technik
Staatspreise für Erwachsenenbildung vergeben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER