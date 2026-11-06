Klimawandel - Ausschreibung soll das kulturelle Erbe stärken

28 europäische Organisationen und Institutionen unterstützen den Call mit insgesamt über 27 Millionen Euro. Einreichungen sind noch bis zum 11. Jänner 2027 möglich. Dabei geht es zentral um Fragen, wie sich etwa kulturelles Erbe vor den Folgen des Klimawandels schützen lässt oder auch wie überliefertes Wissen und kulturelle Praktiken dazu beitragen könnten, Gesellschaften widerstandsfähiger zu machen. In Österreich stellt das Wissenschaftsministerium dem Wissenschaftsfonds FWF für den ersten Call zwei Millionen Euro für die Teilnahme österreichischer Initiativen bereit.

Schwerpunkte der Ausschreibung, die auf kollaborative und innovative Forschungsprojekte abzielt, sind die Themen Risikobewertung und -management im Kulturerbe, klimabedingte Schäden an kulturellem Erbe, traditionelles, lokales und indigenes Wissen als Ressource für gesellschaftliche Resilienz sowie Forschung zu Nachhaltigkeit und die Anpassung an den Klimawandel im Kulturerbebereich.

"Resilient Cultural Heritage" ist eine durch Horizon Europe kofinanzierte europäische Partnerschaft, die Mittel von Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten und der Europäischen Kommission bündelt. Sie verbindet den Schutz des materiellen und immateriellen Kulturerbes mit der Frage, wie kulturelles Erbe zur Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften beitragen kann.

Service: Informationen zum Förderangebot: https://go.apa.at/ys1qRm5t, Information zur Partnerschaft "Resilient Cultural Heritage": https://go.apa.at/Nu0HWUkZ, https://go.apa.at/jfTwo1hk