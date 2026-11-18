Özge Nasa und Alice Auersperg stellten am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien elf Goffin-Kakadu-Individuen vor die Aufgabe, mit einem Plastikröhrchen durch ein Loch in einer durchsichtigen Plexiglasbox zu stochern, um eine Cashewnuss dahinter so anzustupsen, dass sie auf eine Rampe fällt und vor ihren Schnabel rutscht. Die einzelnen Tiere wandten dabei verschiedene Techniken an: "Figaro" ergriff es etwa präzise mit Schnabel und Zunge, um es stracks ins Loch zu führen. "Zozo" steckte das Röhrchen per Fuß in das Loch und schob es mit dem Schnabel weiter. "Fini" fädelte es Schritt für Schritt mit dem Schnabel hinein. "Muppet" stützte es hingegen am Eingangsloch ab, packte es per Schnabel am hinteren Ende und beförderte es so zur Nuss.

Als die Forscherinnen das Röhrchen an einer Seite mit einem Gewicht beschwerten, steckten die Vögel es bevorzugt mit der leichten Seite voran in das Loch, denn das erleichterte ihnen die Hand- bzw. "Schnabelhabung". "Auch wenn ein Vogel es zunächst ungünstig aufgenommen hatte, blieb er nicht unbedingt dabei", wurde Auersperg in einer Aussendung zitiert: "Wurde zuerst die falsche Seite gegriffen, wechselten die Tiere in rund 40 Prozent der Fälle noch einmal die Ausrichtung." Demnach achten sie bei ihrem Werkzeuggebrauch auf eine probate Gewichtsverteilung.

Um den Kakadus die Aufgabe abermals zu erschweren, machten die Forscherinnen statt des Loches von oben nach unten einen Schlitz in die Plexiglasbox. So konnte das Röhrchen nicht an der Plexiglaswand abgestützt werden. Der Vogel namens "Muppet" und zwei andere Kakadus, die dies zunächst getan hatten, mussten deshalb ihre Vorgehensweise ändern, erklären sie: Er setzte daraufhin den Fuß zur Stabilisierung ein, während die anderen beiden auf "Finis" Einfädeltechnik und "Figaros" Präzisionsgriff setzten.

Die Goffin-Kakadus zeigen demnach sehr flexibles Problemlösen, schrieben die Forscherinnen: "Sie richten sich nicht nur nach einer einmal erlernten Bewegung, sondern beziehen offenbar sowohl die Aufgabe als auch die Eigenschaften des Werkzeugs ein." Außerdem verwendeten die einzelnen Tiere individuell unterschiedliche Techniken.

(S E R V I C E - Studie: https://www.nature.com/articles/s41598-026-80121-z )