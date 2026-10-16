GTA 6: Rockstar zeigt den Launch-Trailer, das Spiel erscheint am 19. November

Rockstar Games hat den letzten Trailer vor dem Start von Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Er rückt die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia in den Mittelpunkt und zählt in Österreich zu den meistgesehenen YouTube-Videos. Was der Trailer zeigt und was zum Start am 19. November bekannt ist.
Der letzte Trailer vor dem Start
Rockstar Games hat am 15. Oktober den Launch-Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, dem neuen Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe. Es ist der letzte Trailer vor dem Erscheinen von Grand Theft Auto VI am 19. November. Das Video kam ohne lange Ankündigung und überschritt auf YouTube nach rund einer halben Stunde die Marke von einer Million Aufrufen.
In Österreich lag der Trailer am 16. Oktober auf Platz zwei der YouTube-Trends. Unter den 30 meistgesehenen Videos fanden sich gleich mehrere weitere Clips, die den Trailer analysieren oder kommentieren. Die Aufnahmen wurden laut Einblendung auf einer PlayStation 5 erstellt.
Jason und Lucia im Bundesstaat Leonida
Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos, die im neuen Trailer deutlich mehr Raum bekommen als in früheren Videos. Jason hat die Armee unter schwierigen Umständen verlassen, Lucia trägt eine elektronische Fußfessel. Ein vermeintlich leichter Coup geht schief und zieht die beiden in eine kriminelle Verschwörung.
Rockstar beschreibt die beiden als Paar, das immer gewusst habe, dass die Chancen gegen sie stehen, und das sich aufeinander verlassen müsse, um zu überleben. Schauplatz ist der fiktive Bundesstaat Leonida, der an Florida angelehnt ist. Dazu gehört auch Vice City, das an Miami erinnert und schon in früheren Teilen der Reihe vorkam. Der Trailer zeigt unter anderem einen Hubschrauberabsturz und endet mit einem Sprung von einem Dach in einen Hotelpool.
Neuer Song statt bekannter Hits
Musikalisch geht Rockstar diesmal einen anderen Weg. Der erste Trailer war mit einem Song von Tom Petty unterlegt, der zweite mit einem Lied der Pointer Sisters. Für den Launch-Trailer wurde dagegen ein neuer Song veröffentlicht: „Flower in a Hurricane“ des französischen Duos Justice mit Tame Impala, SZA sowie King Gizzard & the Lizard Wizard.
Das Lied ist Teil des offiziellen Soundtracks zum Spiel und auf dem YouTube-Kanal von Rockstar in voller Länge zu hören. Auch in den österreichischen YouTube-Trends tauchte der Song mit eigenem Video auf.
Zweimal verschoben, jetzt fix
Der Weg zum Start war lang. Rockstar hatte im Februar 2022 bestätigt, dass an einem neuen Teil gearbeitet wird. Der erste Trailer erschien im Dezember 2023 und stellte einen Start im Jahr 2025 in Aussicht. Er brach damals Rekorde, innerhalb von zwei Tagen kam er auf mehr als 100 Millionen Aufrufe.
Im Mai 2025 verschob Rockstar den Termin auf den 26. Mai 2026, im November 2025 dann ein zweites Mal auf den 19. November 2026. Als Grund nannte das Studio, man brauche mehr Zeit für den Feinschliff. Der zweite Trailer vom Mai 2025 hatte nach Angaben des Unternehmens binnen 24 Stunden plattformübergreifend 475 Millionen Aufrufe erreicht.
Nur für Konsolen, PC-Version offen
GTA 6 erscheint am 19. November für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Eine PC-Version hat Rockstar bisher nicht angekündigt. Auch über einen Cloud-Dienst lässt sich das Spiel laut Microsoft zum Start nicht auf dem PC spielen.
Physische Exemplare sollen bereits ab 12. November im Handel sein. Sie enthalten allerdings keine Disc mit dem Spiel, sondern einen Code zum Herunterladen. So kann das Spiel eine Woche vor dem Start vorab installiert werden. Laut Rockstar wird es zum Start keine kostenpflichtigen Zusatzinhalte innerhalb des Spiels geben.