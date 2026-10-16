GTA 6: Rockstar zeigt den Launch-Trailer, das Spiel erscheint am 19. November

Rockstar Games hat am 15. Oktober den Launch-Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, dem neuen Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe. Es ist der letzte Trailer vor dem Erscheinen von Grand Theft Auto VI am 19. November. Das Video kam ohne lange Ankündigung und überschritt auf YouTube nach rund einer halben Stunde die Marke von einer Million Aufrufen.

In Österreich lag der Trailer am 16. Oktober auf Platz zwei der YouTube-Trends. Unter den 30 meistgesehenen Videos fanden sich gleich mehrere weitere Clips, die den Trailer analysieren oder kommentieren. Die Aufnahmen wurden laut Einblendung auf einer PlayStation 5 erstellt.