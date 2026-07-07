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Gmail: So ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse

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Gmail-User erhalten weiter Nachrichten, die an die alte Adresse gehen
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Nicht mehr zufrieden mit Ihrer E-Mail-Adresse, aus welchen Gründen auch immer? Dann ist es ein Leichtes, diese zu ändern, zumindest wenn es sich um eine Gmail-Adresse handelt. Die ganze Aktion ist ohne Risiko. Denn Sie behalten die alte, nicht mehr gewollte Adresse im Hintergrund als alternative Adresse, müssen diese aber nicht mehr zur Kommunikation nutzen. Dafür gibt es ja schließlich die neue Adresse.

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Und so geht es: Man meldet sich unter "Myaccount.google.com" an, klickt oben links auf "Persönliche Daten" und dann in der Auflistung rechts auf "E-Mail". Dann klickt man ganz oben unter "E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos" auf die noch aktuelle Mail-Adresse.

Als Nächstes öffnet sich ein Fenster, in dem in der Mitte die Option "E-Mail-Adresse für das Google-Konto ändern" erscheint. Einfach darauf klicken, dann gelangt man zu einem leeren Formularfeld, in dem der neue Nutzername für die Gmail-Adresse eingetragen und mit einem Klick auf "E-Mail-Adresse ändern" bestätigt werden kann.

Rund um eine mögliche Änderung gibt es noch einiges Wissenswertes:

Es lohnt sich in jedem Fall auch, vor einer Änderung noch einmal Googles Hilfe-Seiten zu studieren. Dort findet sich ein umfangreicher Eintrag rund um das Ändern der Adresse.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Fabian Sommer/Fabian Sommer

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