Gmail: So ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse

Und so geht es: Man meldet sich unter "Myaccount.google.com" an, klickt oben links auf "Persönliche Daten" und dann in der Auflistung rechts auf "E-Mail". Dann klickt man ganz oben unter "E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos" auf die noch aktuelle Mail-Adresse.

Als Nächstes öffnet sich ein Fenster, in dem in der Mitte die Option "E-Mail-Adresse für das Google-Konto ändern" erscheint. Einfach darauf klicken, dann gelangt man zu einem leeren Formularfeld, in dem der neue Nutzername für die Gmail-Adresse eingetragen und mit einem Klick auf "E-Mail-Adresse ändern" bestätigt werden kann.

Rund um eine mögliche Änderung gibt es noch einiges Wissenswertes:

Es lohnt sich in jedem Fall auch, vor einer Änderung noch einmal Googles Hilfe-Seiten zu studieren. Dort findet sich ein umfangreicher Eintrag rund um das Ändern der Adresse.