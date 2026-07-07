Milo Ventimiglia und Jarah Mariano erneut Eltern geworden

Auf einem Foto sind die Eltern mit ihren beiden Kindern und dem Hund der Familie zu sehen. Töchterchen Ke'ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in "Gilmore Girls" seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie "Rocky Balboa", "Grace of Monaco" und "Creed II" mit. In der preisgekrönten TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben" spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. 2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette gefeiert.