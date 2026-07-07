ABO

Milo Ventimiglia und Jarah Mariano erneut Eltern geworden

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Jarah Mariano postete dieses Familienfoto auf Instagram
©APA/Instagram/jarahm
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der aus der US-Serie "This Is Us" bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und seine Frau, US-Model Jarah Mariano (42), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. "In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise", schrieb Mariano auf Instagram - und hieß Söhnchen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia in dem Posting willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie.

von

Auf einem Foto sind die Eltern mit ihren beiden Kindern und dem Hund der Familie zu sehen. Töchterchen Ke'ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in "Gilmore Girls" seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie "Rocky Balboa", "Grace of Monaco" und "Creed II" mit. In der preisgekrönten TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben" spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. 2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette gefeiert.

LOS ANGELES - USA: FOTO: APA/Instagram/jarahm

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Ältere Frauen sind immer stärker von Unfruchtbarkeit betroffen
Technik
Studie: Weltweit mehr Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen
++ ARCHIVBILD ++ Viele Frauen möchten erst später Kinder bekommen
Technik
Studie: Weltweit mehr Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen
Vorsicht, wenn jemand von einem Notfall spricht und Geld fordert
Technik
Schockanruf und Enkeltrick: Ruhig bleiben und auflegen
Komet ist mindestens doppelt so alt wie unsere Sonne
Technik
Besucher von anderem Stern ist älter als unsere Sonne
Das Handy im Urlaub nutzen? In Ländern mit EU-Roaming kein Problem
Reisen & Freizeit
Reisen ohne Smartphone-Fallen: Ihr Urlaub ist teuer genug
Depression verstecken? Kinder merken das und brauchen ehrliche Worte
Gesundheit
Depression in der Familie: Warum Offenheit Kindern hilft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER