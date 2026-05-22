Ob lange Gaming Sessions, entspannte Filmabende oder konzentriertes Arbeiten: Der DXRACER CRAFT Serie Gaming Stuhl wurde entwickelt, um Komfort und ergonomisches Sitzen optimal zu verbinden.

Die breite Sitzfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und unterstützt unterschiedliche Sitzpositionen – ob aufrecht, zurückgelehnt oder entspannt mit überschlagenen Beinen.