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GEWINNSPIEL: DXRACER Gaming Stuhl der CRAFT Serie gewinnen

in Kooperation mit DXRACER
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Gaming-Komfort auf einem neuen Level: Gemeinsam mit DXRACER verlosen wir einen Gaming Stuhl der beliebten CRAFT Serie in Classic Schwarz. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

DXRACER Craft Series

Mehr Komfort für Gaming, Streaming und Homeoffice

Ob lange Gaming Sessions, entspannte Filmabende oder konzentriertes Arbeiten: Der DXRACER CRAFT Serie Gaming Stuhl wurde entwickelt, um Komfort und ergonomisches Sitzen optimal zu verbinden.

Die breite Sitzfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und unterstützt unterschiedliche Sitzpositionen – ob aufrecht, zurückgelehnt oder entspannt mit überschlagenen Beinen.

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Ergonomisch und individuell anpassbar

Für zusätzlichen Komfort sorgen zahlreiche individuell einstellbare Funktionen. Die 4D Armlehnen lassen sich flexibel anpassen, während die magnetische Kopfstütze den Nacken optimal unterstützt.

Auch die integrierte Wippfunktion sorgt für entspanntes Sitzen und macht den Gaming Stuhl zum vielseitigen Begleiter für Alltag und Freizeit.

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Hochwertige Verarbeitung trifft modernes Design

Die CRAFT Serie überzeugt nicht nur funktional, sondern auch optisch. Aufwendige Stickereien mit besonders feinen Details verleihen dem Gaming Stuhl einen hochwertigen Look.

Das Modell in Classic Schwarz passt dabei perfekt in moderne Gaming Setups und stilvolle Arbeitsbereiche.

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Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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