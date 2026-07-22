ABO

Gene beeinflussen Anfälligkeit für Störungen der inneren Uhr

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Bei "zirkadianer Dysbalance" spielen mehrere Faktoren zusammen
©APA/APA/dpa/Elisa Schu
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die innere Uhr steuert viele Prozesse im menschlichen Körper, zum Beispiel Wachheit und Müdigkeit. Sie arbeitet etwa im 24-Stunden-Rhythmus, und gerät sie aus dem Takt, kann das die Gesundheit beeinträchtigen. Ein Forschungsteam unter Leitung der Medizinischen Universität Wien hat herausgefunden, dass eine Anfälligkeit dafür nicht durch einen einzelnen Faktor erklärt werden kann, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Eigenschaften mit teils genetischer Grundlage entsteht.

von

Die Forschenden untersuchten die genetischen Grundlagen eines neu entwickelten "Circadian Imbalance Index". Er fasst Merkmale zusammen, die mit einer erhöhten Neigung zu "zirkadianer Dysbalance", also zu Störungen der inneren Uhr, in Verbindung stehen. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "eBioMedicine" publiziert, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Für die Untersuchung analysierte das Team um Eva Schernhammer und Magdalena Żebrowska vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien genetische Daten von 312.935 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der UK-Biobank, einer der größten biomedizinischen Forschungsdatenbanken weltweit. Der "Circadian Imbalance Index" wurde in einer früheren Studie des Forschungsteams entwickelt. Darin erfasste Merkmale sind etwa ein Abendchronotyp (die Neigung, später im Tagesverlauf aktiv und müde zu werden), eine ungewöhnlich kurze oder lange Schlafdauer, eine stärkere Neigung zu negativer Emotionalität (Neurotizismus), ein atypischer Koffeinkonsum sowie niedrige Vitamin-D-Werte.

Die Forschenden identifizierten 27 Bereiche des Erbguts, die mit dem "Circadian Imbalance Index" assoziiert sind. Mehrere der dabei gefundenen Gene wurden in Studien bereits mit der Regulation der inneren Uhr oder den daran beteiligten biologischen Signalwegen in Zusammenhang gebracht. "Mit unserer Studie konnten wir erstmals die genetische Architektur des Circadian Imbalance Index charakterisieren", sagte Erstautorin Magdalena Żebrowska. Für eine klinische Anwendung zur Risikovorhersage seien weitere Untersuchungen erforderlich.

"Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Anfälligkeit für eine zirkadiane Dysbalance nicht durch einen einzelnen biologischen Mechanismus bestimmt wird, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer genetischer Einflüsse, die sich in unterschiedlichen verhaltensbezogenen, psychologischen und biologischen Eigenschaften widerspiegeln. Der Index ermöglicht es, diese verschiedenen Dimensionen gemeinsam zu betrachten und ihre genetischen Zusammenhänge zu untersuchen", ergänzte Studienleiterin Eva Schernhammer.

Der zirkadiane Rhythmus ist ein zentraler biologischer Taktgeber des menschlichen Organismus und wird in einem Steuerzentrum im Gehirn, dem suprachiasmatischen Nukleus im Hypothalamus, koordiniert. Er synchronisiert Körperfunktionen über Lichtsignale aus der Umwelt und sorgt dafür, dass physiologische Prozesse zeitlich aufeinander abgestimmt ablaufen.

(S E R V I C E - Publikation: "eBioMedicine". Genetic architecture of a Circadian Imbalance Index: genome-wide association, phenome-wide association, and Mendelian randomisation analyses. Magdalena Żebrowska, Matthias Wielscher, Jing Zhang, Ingvild Saksvik-Lehouillier, Lee DiMilia, Angus Burns, Jesse Valliere, Leonardo Vincenzi, Susan Redline, Olivia Okereke, Richa Saxena, Rebecca Richmond, Martin K Rutter, Eva S. Schernhammer.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396426002641 )

ILLUSTRATION - 19.03.2026, Berlin: Ein Wecker steht neben einem Bett in dem eine Frau schläft. Am 29.03.2026 beginnt die Sommerzeit in Deutschland. (zu dpa: «Umfrage: Frauen haben mehr Probleme mit Zeitumstellung») Foto: Elisa Schu/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In einer einzigen Probe stecken bis zu zwölf Schadstoffe
Gesundheit
Schwermetalle und PFAS in Klebetattoos für Kinder gefunden
Verena Winiwarter ist eine Pionierin der Umweltgeschichte
Technik
Verena Winiwarter: Pionierin der Umweltgeschichte wird 65
Kommunikation von Unsicherheiten kann auch positive Effekte haben
Technik
Studie: Was Forschende davon abhält, über Unsicherheit zu reden
Meeresschnecken der Gattung Conus nutzen Gift zur Beutejagd
Technik
Verbindung aus Kegelschneckengift lindert Schmerzen
Ein einzelner Nematostella-Polyp
Technik
Baumeister für Neuzusammenstellung von Seeanemonen identifiziert
Grazer Zoologen untersuchten Wirkung
Technik
Gesundheits-Kick für Ameisen - Koffein verlangsamt Pilzwachstum
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER