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Baumeister für Neuzusammenstellung von Seeanemonen identifiziert

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Ein einzelner Nematostella-Polyp
©APA/Uni Wien/Yulia Kraus
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Seeanemonen-Zellen sind vielseitig wie ein Haufen Klemmbausteine. Werden sie getrennt, kann sich daraus in Kürze ein neues Tier zusammensetzen. Die Bauführung übernimmt der "Notch-Signalweg", berichtet der Wiener Biologe Ulrich Technau: "Er steuert die Ausbildung der Körperachse und die Organisation verschiedener Gewebeschichten." Ähnliches bewerkstelligt er auch bei Menschen, wenn sich ein Embryo entwickelt. Die Studie ist im Fachjournal "Nature Communications" erschienen.

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"Der Notch-Signalweg sorgt dafür, dass sich die Zellen von ''-Seeanemonen korrekt sortieren und unterschiedliche Gewebetypen voneinander abgrenzen", so der am Department für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien tätige Forscher in einer Aussendung. Er hat ihn mit Kolleginnen und Kollegen experimentell blockiert. "Dann funktioniert diese Selbstorganisation nicht mehr", so Technau.

Unterstützt wird der Notch-Signalweg vom sogenannten "Wnt-Signalweg", der ebenfalls auch an der menschlichen Embryonalentwicklung beteiligt ist, zum Beispiel bei der Bildung von Organen. "Die Erkenntnisse tragen zum Verständnis von Prozessen bei, mit denen Zellen Gewebe organisieren und Körperstrukturen aufbauen", so Technau. Und zwar bei Anemonen wie bei Menschen.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1038/s41467-026-74441-x )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Uni Wien/Yulia Kraus

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