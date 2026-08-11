Gehirnscans: Hunde unterscheiden Emotionen in Menschengesichtern

Die betroffenen Hirnregionen (frontotemporaler Cortex und Nucleus caudatus) leuchteten nur dann auf, wenn die Vierbeiner Gesichter von Menschen sahen, die Glück ausdrückten, so die Forscherinnen und Forscher in einer Aussendung. Zeigten die Antlitze hingegen Wut, Angst oder Traurigkeit, reagierten sie nicht. Aber auch bei solchen Mienen gab es in den Hundeköpfen unterschiedliche Aktivitätsmuster. Sie sind bei Angst anders als bei Wut und Traurigkeit, erklären die Forschenden: "Das ist der erste Beweis, dass Hunde zwischen bestimmten negativen Gesichtsausdrücken unterscheiden können."

(S E R V I C E - Studie online: https://doi.org/10.1016/j.isci.2026.116900 )