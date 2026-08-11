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Gehirnscans: Hunde unterscheiden Emotionen in Menschengesichtern

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++ ARCHIVBILD ++ Hunde können auch zwischen negativen Gesichtsausdrücken unterscheiden
©APA/APA/dpa/Martin Gerten
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Menschliches Lächeln aktiviert ein Hundehirn auf einzigartige Art und Weise, berichten Wiener Wissenschafter. Es brachte zwei Regionen bei Gehirnscans zum Strahlen, die gemeinhin Gefühle und Empfindungen steuern. Glückliche menschliche Gesichter könnten also für Hunde tatsächlich eine emotionale Bedeutung haben, so Laura Cuaya vom Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden der Universität Wien. Die Studie ist im Fachjournal "iScience" erschienen.

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Die betroffenen Hirnregionen (frontotemporaler Cortex und Nucleus caudatus) leuchteten nur dann auf, wenn die Vierbeiner Gesichter von Menschen sahen, die Glück ausdrückten, so die Forscherinnen und Forscher in einer Aussendung. Zeigten die Antlitze hingegen Wut, Angst oder Traurigkeit, reagierten sie nicht. Aber auch bei solchen Mienen gab es in den Hundeköpfen unterschiedliche Aktivitätsmuster. Sie sind bei Angst anders als bei Wut und Traurigkeit, erklären die Forschenden: "Das ist der erste Beweis, dass Hunde zwischen bestimmten negativen Gesichtsausdrücken unterscheiden können."

(S E R V I C E - Studie online: https://doi.org/10.1016/j.isci.2026.116900 )

ARCHIV - 20.07.2022, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Eine Hündin hechelt beim Spaziergang bei sommerlicher Wärme. Durchs Hecheln regulieren Hunde ihre Körpertemperatur. Zu lange sollten sie nicht der Sonne ausgesetzt sein. Der Bremer Tierschutzverein hat angesichts der vorhergesagten sommerlichen Temperaturen vor den Folgen von Hitze auf Tiere gewarnt...Hunde und andere Tiere hecheln, um ihre Körper zu kühlen. (zu dpa: «Bayern droht weitere Hitzewoche - bis zu 38 Grad») Foto: Martin Gerten/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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