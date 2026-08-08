Schadwolf in Tirol erlegt

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Nach der Erlassung einer entsprechenden Verordnung durch die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Mittwoch ist Freitagabend ein sogenannter Schadwolf im Bezirk Imst erlegt worden. Dies teilte das Land am Samstag mit. Daraufhin wurde die Abschussverordnung wieder aufgehoben. Zu Beginn der Woche waren in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrain in Grenznähe zum Bezirk Imst insgesamt fünf tote und vier verletzte Schafe aufgefunden worden.

von APA