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Schadwolf in Tirol erlegt

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In Tirol wurde erneut ein Wolf erlegt
©APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
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Nach der Erlassung einer entsprechenden Verordnung durch die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Mittwoch ist Freitagabend ein sogenannter Schadwolf im Bezirk Imst erlegt worden. Dies teilte das Land am Samstag mit. Daraufhin wurde die Abschussverordnung wieder aufgehoben. Zu Beginn der Woche waren in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrain in Grenznähe zum Bezirk Imst insgesamt fünf tote und vier verletzte Schafe aufgefunden worden.

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Die Tiere wurden amtstierärztlich begutachtet. Aufgrund des Rissbildes bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher, woraufhin die Verordnung erlassen wurde.

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