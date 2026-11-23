Für die AHS-Reife muss im Abschlusszeugnis der Volksschule in Deutsch und Mathematik ein "Sehr gut" oder "Gut" stehen. Zuletzt haben fast zwei Drittel der Viertklässlerinnen und Viertklässler formal diese Voraussetzungen erfüllt.

Die meisten Kinder, die ins Gymnasium übertreten, haben davor auch bei der Individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) am Ende der Volksschulzeit gut abgeschnitten: In den Jahren 2023 und 2024 haben drei Viertel in Deutsch (Lesen) die Bildungsstandards erreicht oder übertroffen, in Mathematik waren es sogar 94 Prozent. Allerdings ist vor allem beim Lesen auch ein bedeutender Teil derer, die für AHS-reif befunden wurden, daran gescheitert. Über ein Fünftel hat die für das Ende der Volksschule vorgegebenen Lernziele nur teilweise (18 Prozent) oder nicht erreicht (4 Prozent), in Mathe waren es insgesamt fünf Prozent.

Die Ausgangslage ist damit in den AHS freilich im Schnitt immer noch deutlich vorteilhafter als in den Mittelschulen, die allen Kindern mit positivem Volksschulabschluss offensteht. Dort haben insgesamt 19 Prozent der Erstklassler die Lernziele beim Lesen am Ende der Volksschule nicht und 30 Prozent nur teilweise erreicht. Zusätzlich sitzen in den Mittelschul-Klassen noch sieben Prozent, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache Deutsch oder einer Behinderung von der Teilnahmen an der iKM PLUS ausgenommen waren. Nur 45 Prozent haben die Standards erreicht, in den Brennpunktschulen mit den meisten Kindern aus bildungsfernen Zuwandererfamilien waren es sogar nur 14 Prozent. In Mathe sieht es deutlich besser aus, hier haben immerhin 72 Prozent die für das Ende der Volksschule vorgesehenen Bildungsstandards erreicht oder übertroffen.

Insgesamt kommen AHS-Schüler im Mittel bereits mit einem Vorsprung von 1,4 Lernjahren in Deutsch und 1,1 Lernjahren in Mathematik in die erste Klasse. In Bundesländern und Regionen, wo besonders viele Kinder nach der Volksschule in die AHS gehen und dementsprechend weniger leistungsstarke Schüler in den Mittelschulen landen, ist der Abstand noch größer.

Bis zu Ende der Sekundarstufe I geht die Schere noch weiter auf, AHS-Schüler sind ihren Altersgenossen in den Mittelschulen nach acht Schuljahren in Lesen und Mathematik laut den iKM-PLUS-Ergebnissen bereits um etwa zwei Lernjahre voraus. Die Unterschiede zwischen den Schulsparten gingen dabei allerdings "zu einem bedeutenden Teil auf die unterschiedlichen Kompetenzstände am Ende der Volksschule zurück, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler für eine Schulform entschieden haben", wie die Expertinnen und Experten des IQS betonen.

Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass bei der Schulwahl nach der Volksschule auch Faktoren abseits der Leistung eine bedeutende Rolle spielen: So bekommen Kinder am Land bei gleichen Lese- und Mathematik-Kompetenzen seltener die AHS-Reife ausgestellt als in dicht besiedelten Gebieten. Gleichzeitig entscheiden sich AHS-reife Kinder in Ballungsräumen deutlich öfter für den Übertritt in ein Gymnasium als am Land (drei Viertel gegenüber einem Drittel). Das liegt freilich auch daran, dass es - im Gegensatz zu dicht besiedelten Gegenden - in ländlichen Gebieten kaum AHS-Standorte gibt. In den städtischen Mittelschulen verbleiben dadurch vergleichsweise wenige Schüler mit hohen Kompetenzen. Dass vor allem kompetenzstarke Schüler in die städtischen AHS pendeln, vergrößert die Leistungsschere zwischen den beiden Schulsparten noch einmal.

Auch der soziale Hintergrund ist entscheidend: Kinder, deren Eltern zugewandert sind und über eine geringe formale Bildung und wenig Geld verfügen, landen deutlich seltener in einer AHS. In acht von zehn Gymnasien sind Akademikerkinder mit der Erstsprache Deutsch klar in der Mehrheit. Tatsächliche Leistungsunterschiede können dem Bericht zufolge allerdings nur ein Viertel der sozialen Ungleichheit bei der Schulwahl erklären.