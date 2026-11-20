Der Tiroler SPÖ-Chef muss sich gegen keine Gegenkandidatin und keinen Gegenkandidaten durchsetzen. Für den 39-Jährigen dürfte einer hohen Zustimmung damit nichts im Wege stehen. Sein Vorgänger Georg Dornauer wurde 2022 bei einem Landesparteitag in Schwaz mit rund 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gekürt.

Darüber hinaus sollen beim außerordentlichen Landesparteitag auch die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt werden. Neben einer Videobotschaft des Finanzministers und künftigen Vizekanzlers Markus Marterbauer wird am Samstag mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Klubobmann Philip Kucher auch die neue interimistische Doppelspitze der Bundespartei erwartet.