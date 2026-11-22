Laut aktueller - der APA vorliegender - Asylstatistik wurden in den ersten zehn Monaten des Jahres gerade einmal sieben Asyl-Anträge von Bürgern Ruandas abgegeben. Entschieden wurden nur zwei Ansuchen und das jeweils negativ.

Insgesamt wurde heuer bisher in 5.164 Fällen Asyl gewährt. Nimmt man noch subsidiären Schutz und humanitäre Aufenthaltstitel hinzu, kommt man auf 11.038 Flüchtlinge, denen Österreich heuer legalen Aufenthalt ermöglicht hat. Offene Verfahren gibt es knapp 14.000, dabei fast gleich viele in erster wie zweiter Instanz.

Auffällig ist, dass heuer der Rückgang der Asylanträge beständig ist. Im jeweiligen Monatsvergleich lag er zwischen 37 Prozent (im Juni) und 52 Prozent (im Jänner). Zuletzt im Oktober waren es 43 Prozent. In absoluten Zahlen waren es in den ersten zehn Monaten um 6.509 Anträge weniger als im Vergleichszeitraum 2025.

Weiterhin ist knapp mehr als die Hälfte der Antragssteller minderjährig. Das begründet auch mit den hohen Anteil nicht-originärer Anträge, die oft für nachgeborene Kinder gestellt werden. Über 5.100 der gut 8.100 Anträge insgesamt kamen von Personen, die bereits im Land waren.

Besonders stark ist dieser Effekt bei den zwei größten Flüchtlingsgruppen der vergangenen Jahre. Bei Syrern stehen 286 originäre Anträge heuer 1.886 von Personen gegenüber, die bereits in Österreich lebten. Bei Afghanen sind von den gesamt 1.841 Ansuchen auch nur 553 originär. Das ist freilich die deutlich größte Zahl "neuer" Flüchtlinge im Land. Syrer wurden bei den originären Anträgen von Türken mittlerweile beinahe eingeholt (286 gegenüber 262).

Im Innenministerium betont man, dass es de facto zu einer Minuszuwanderung gekommen sei. 3.000 originären Anträgen stehe die Abschiebung von mehr als 4.000 Personen mit Asylbezug gegenüber, heißt es in einer Aussendung. In dieser zeigt sich Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) überzeugt, dass der Trend durch die Umsetzung der Rückkehrzentren in Ruanda nachhaltig abgesichert werde. Insgesamt kam es heuer zu mehr als 13.000 Ausreisen.