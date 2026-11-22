Die Resolution wurde vom Vorstand der Ärztekammer verabschiedet. Darin warnt die Standesvertretung vor dem mit den Budgetkürzungen einhergehenden Personalabbau von hunderten Ärztestellen. Dadurch würden die OP-Wartezeiten für Patientinnen und Patienten deutlich steigen. Auch drohten negative Auswirkungen sowohl auf Forschungsleistung als auch auf die ärztliche Ausbildung.

Geht es nach der Ärztekammer, müssten die Ärztegehälter aus dem Fixbudget herausgenommen und wieder ein Überschreitungsposten werden. "Forschung, Lehre und Patientenversorgung müssen als untrennbare Aufgaben der Universitätsmedizin gemeinsam berücksichtigt und finanziell abgesichert werden", heißt es in der Resolution.

Daher wünscht sich die Ärztekammer ein "rasches Gipfelgespräch" unter Einbindung des Wissenschaftsministeriums, der Medizinischen Universitäten, der Länder und der ärztlichen Standesvertretung, um eine tragfähige gemeinsame Lösung für die Finanzierungsperiode 2028 bis 2030 und darüber hinaus zu erarbeiten. Ziel müsse sein, die Leistungsfähigkeit der Medizinischen Universitäten zu erhalten und weiterzuentwickeln, die Spitzenmedizin abzusichern, den medizinischen Nachwuchs bestmöglich auszubilden und eine Verschlechterung der Patientenversorgung sowie längere Wartezeiten zu verhindern, formulierte die Ärztekammer.