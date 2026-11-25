Am Mittwoch startete die internationale Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen". Gewaltschutz sei für die Bundesregierung eine Priorität, betonte Holzleitner. Bei sexuellen Handlungen soll in Zukunft die Zustimmung im Vordergrund stehen. Strafbarkeit dürfe nicht mehr davon abhängen, dass jemand Nein sagt oder sich aktiv wehrt, so die Frauenministerin. Damit würden auch Betroffene besser geschützt, die bei Übergriffen aus Schock erstarren, hieß es in einer Aussendung des Justizministeriums. Ressortchefin Anna Sporrer (SPÖ) sprach darin von einem Paradigmenwechsel.

Eine Arbeitsgruppe im Justizministerium habe nun das klare politische Mandat bekommen, rasch konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts vorzulegen. Im nächsten Monat soll ein Entwurf für ein Gesetzespaket stehen, so Holzleitner.

Unter Strafe gestellt werden sollen die Verbreitung und Veröffentlichung nicht einvernehmlich hergestellter sexualisierter Deepfakes. Zudem soll das Strafrecht bei Herstellung, Verbreitung, Veröffentlichung und Besitz von Aufnahmen sexueller Gewalt spürbar nachgeschärft werden.

Ebenso soll das bei gemeinschaftlich begangenen Sexualdelikten der Fall sein. Zuletzt hatte ein Freispruch im Zweifel für vier Männer im Prozess um sexuelle Übergriffe in einem Wiener Bad für Aufregung gesorgt. Das Justizministerium hatte bereits angekündigt, eine Regelung analog zum Raufhandel bei schweren Sexualdelikten zu prüfen. Zunächst hatte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) diesen Vorschlag gemacht. Weiters sollen Strafdrohungen im Sexualstrafrecht insgesamt angehoben werden.

Auch Integrations- und Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) sowie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sprachen sich für die Umsetzung von "Nur Ja heißt Ja" aus. Bauer plädierte allerdings für eine umfassende Reform mit deutlicheren Strafen, da das Konsensprinzip bei Fällen wie jenem im Bad oder beim wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen schuldig gesprochenen Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal nichts geändert hätte.

Bauer betonte zudem die Bedeutung von Integrationsmaßnahmen für den Gewaltschutz. Durch das Integrationspflichtengesetz würden auch Frauen mit Betreuungspflichten in das Integrationsprogramm miteinbezogen. Denn: "Wie soll eine Frau, die nicht Deutsch spricht und ihre Rechte nicht kennt, Hilfe suchen?", so Bauer. Wiederkehr betonte die Bedeutung von früher Gewaltprävention und Burschenarbeit: Man müsse Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass Konflikte nicht durch Einschüchterung und Gewalt gelöst werden könnten. Die Mittel für ein Projekt, mit dem Schulen Gewaltschutz-Angebote buchen können, würden daher von zwei auf vier Millionen Euro im Jahr aufgestockt.