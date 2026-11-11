Finanzbildungsprojekt FLiP plant vier weitere Standorte in Österreich

Im FLiP wird vorwiegend Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren Wirtschafts- und Finanzwissen spielerisch nähergebracht. Neben dem Wiener Standort gibt es hierzulande bereits FLiP-Angebote in Graz, Linz und Klagenfurt sowie einen FLiP-Bus, der durch das Land tourt. Insgesamt habe das Projekt bisher mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, davon rund 120.000 in Wien, so List. "Wir sind davon überzeugt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dann eine viel bessere ist, wenn wir Generationen heranziehen, die sich in ihrem Finanzleben wirklich sicher fühlen", so der CEO der Erste Stiftung, Andreas Treichl, beim Pressegespräch.

Das Angebot des Financial Life Parks umfasst unter anderem eine Lern-App, Unterrichtsmaterialien sowie Workshops für Schulprojekte. In den zweistündigen Touren werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Aspekte der Wirtschafts- und Finanzwelt "niederschwellig und praxisnah" erklärt. Fünf Schulklassen besuchen das Wiener FLiP pro Tag, im Schnitt sei man drei bis vier Monate im Voraus ausgebucht, sagte List. Den hohen Bedarf an Finanzbildung zeige auch eine Umfrage unter Jugendlichen, die vom Sozialunternehmen YEP und dem FLiP durchgeführt wurde. Demnach wünschen sich 73 Prozent der Befragten mehr Finanzbildung in der Schule.

Außerhalb Österreichs ist das FLiP bereits in Deutschland tätig und plant weitere Standorte in Deutschland (Fürth), Tschechien (Prag) und Polen (Warschau). Die FLiP GmbH gehört über die Erste Social Finance Holding GmbH der Erste Stiftung und der Erste Group.