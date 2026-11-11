ABO

Finanzbildungsprojekt FLiP plant vier weitere Standorte in Österreich

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kindern und Jugendlichen wird Wirtschafts- und Finanzwissen erklärt
©PUNZ, APA, HANS PUNZ
Das Finanzbildungsprojekt "Financial Life Park" (FLiP) plant sieben weitere Standorte in den nächsten zwei Jahren, davon vier in Österreich. "Finanzbildung hat kein Nachfrageproblem, wir haben immer noch ein Angebotsproblem", sagte der FLiP-Direktor Philip List anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des FLiP Wien. 2027 sollen in Innsbruck und Salzburg neue Zentren für Finanzwissen entstehen, im Jahr darauf sind Wörgl und Baden geplant.

von

News auf Google bevorzugen

Im FLiP wird vorwiegend Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren Wirtschafts- und Finanzwissen spielerisch nähergebracht. Neben dem Wiener Standort gibt es hierzulande bereits FLiP-Angebote in Graz, Linz und Klagenfurt sowie einen FLiP-Bus, der durch das Land tourt. Insgesamt habe das Projekt bisher mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, davon rund 120.000 in Wien, so List. "Wir sind davon überzeugt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dann eine viel bessere ist, wenn wir Generationen heranziehen, die sich in ihrem Finanzleben wirklich sicher fühlen", so der CEO der Erste Stiftung, Andreas Treichl, beim Pressegespräch.

Das Angebot des Financial Life Parks umfasst unter anderem eine Lern-App, Unterrichtsmaterialien sowie Workshops für Schulprojekte. In den zweistündigen Touren werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Aspekte der Wirtschafts- und Finanzwelt "niederschwellig und praxisnah" erklärt. Fünf Schulklassen besuchen das Wiener FLiP pro Tag, im Schnitt sei man drei bis vier Monate im Voraus ausgebucht, sagte List. Den hohen Bedarf an Finanzbildung zeige auch eine Umfrage unter Jugendlichen, die vom Sozialunternehmen YEP und dem FLiP durchgeführt wurde. Demnach wünschen sich 73 Prozent der Befragten mehr Finanzbildung in der Schule.

Außerhalb Österreichs ist das FLiP bereits in Deutschland tätig und plant weitere Standorte in Deutschland (Fürth), Tschechien (Prag) und Polen (Warschau). Die FLiP GmbH gehört über die Erste Social Finance Holding GmbH der Erste Stiftung und der Erste Group.

++ THEMENBILD ++ Schüler vor einer Schule anl. des Beginn mit dem Vollbetrieb aufgenommen am Montag, 17. Mai 2021 in Wien.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Konsumausgaben im Handel stagnieren - Online-Anteil sinkt
Sporrer (SPÖ), Hattmannsdorfer (ÖVP) und Schellhorn (NEOS)
Wirtschaft
Gesetz für Rüstungsexporte im Ministerrat auf Weg gebracht
Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust
Reisen & Freizeit
Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust
Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust
Reisen & Freizeit
Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust
FACC-Zentrale in Ried im Innkreis
Konzern-Radar
Rückenwind aus der Luftfahrt: FACC steigert operatives Ergebnis um 86 Prozent
voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose
Konzern-Radar
voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER