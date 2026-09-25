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Ex-Forschungsratschef leitet ab 2027 Privatuni Schloss Seeburg

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Ludovit Garzik (Archivbild)
©APA, HANS PUNZ
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Die auf den Wirtschaftsbereich spezialisierte Privatuniversität Schloss Seeburg am Wallersee (Salzburg) erhält einen neuen Chef: Der langjährige Geschäftsführer des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (früher RFTE, dann FORWIT), Ludovit Garzik, ist bereits als Vizerektor und Professor für Leadership und Innovation an der Hochschule tätig und wird ab Mai 2027 das Rektorat übernehmen. In seiner künftigen Funktion werde der Innovationsexperte "insbesondere die Qualität der Lehre, die Innovationsorientierung und die internationale Vernetzung der Universität weiterentwickeln", hieß es in einer Mitteilung. Ende 2024 hatte Rektorin Alexandra Zaby ihr Amt zurückgelegt, zwischenzeitlich übernahm der deutsche Wirtschaftswissenschafter Christian Werner, Gründungsrektor der Privatuni, wieder das Amt.

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Garzik, geb. 1972, war von 2005 bis 2024 Geschäftsführer des Forschungsrates. Er ist Absolvent der Technischen Universität (TU) Wien und absolvierte ein Doktoratsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 2015 arbeitet er auch mit seinem Unternehmen Innovationorbit international an Innovations- und Leadership-Themen. In Shanghai ist Garzik als Gastprofessor tätig.

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