Leichtes Plus nach Tiefststand für Klimaforschungsprogramm ACRP

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Nachdem das Austrian Climate Research Programme (ACRP) des Klima- und Energiefonds im Jahr 2025 eine veritable Dotierungs-Talfahrt von sieben Millionen im Jahr 2024 auf 2025 nur noch zwei Millionen Euro hingelegt hat, geht es heuer mit den für "anwendungsorientierte Klimaforschung" gedachten Mitteln wieder leicht hinauf. 2,7 Mio. Euro kommen für die diesjährige Ausschreibung aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Klimaschutz (BMLUK), hieß es in einer Aussendung.

von APA