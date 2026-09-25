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Leichtes Plus nach Tiefststand für Klimaforschungsprogramm ACRP

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++ ARCHIVBILD ++ Das Geld wird weniger
©APA, dpa, Monika Skolimowska
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Nachdem das Austrian Climate Research Programme (ACRP) des Klima- und Energiefonds im Jahr 2025 eine veritable Dotierungs-Talfahrt von sieben Millionen im Jahr 2024 auf 2025 nur noch zwei Millionen Euro hingelegt hat, geht es heuer mit den für "anwendungsorientierte Klimaforschung" gedachten Mitteln wieder leicht hinauf. 2,7 Mio. Euro kommen für die diesjährige Ausschreibung aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Klimaschutz (BMLUK), hieß es in einer Aussendung.

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Rund um die Kürzung der ACRP-Mittel - dem zentralen Förderprogramm für Klimaforschung in Österreich - hagelte es zu Jahresbeginn etwa in einem von rund 650 Forschenden aus diesem Bereich unterzeichneten Offenen Brief Kritik. Die Rede war im Februar etwa von einer "schleichenden Aushöhlung der Klimapolitik und der Klimaforschung" in Österreich. Die nunmehrige Ausschreibung läuft bis 17. Dezember 2026.

Service: https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/acrp-2026

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