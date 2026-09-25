ABO

Am 3. Oktober heulen bei Probe wieder die Sirenen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Probealarm eine Stunde lang
©APA, MAX SLOVENCIK
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Am 3. Oktober findet in Österreich wieder der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Von 12.00 bis 13.00 Uhr werden die Sirenen bundesweit heulen, damit sie auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden können. Im Zuge dessen soll sich die Bevölkerung mit den Warnsignalen und dem richtigen Verhalten im Ernstfall vertraut machen. Neben den Sirenen und dem AT-Alert steht den Bürgerinnen und Bürgern nun auch die Zivilschutz-App (ZIVA) des Zivilschutzverbandes zur Verfügung.

von

News auf Google bevorzugen

"Warnen allein reicht nicht – die Menschen müssen auch wissen, was zu tun ist. Ein funktionierendes Warnsystem ist ein wesentlicher Bestandteil des Zivilschutzes", sagte Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, am Freitag in einer Aussendung. Entscheidend sei, dass aus einer Warnung auch richtiges Handeln folge. "Genau hier setzt ZIVA an: Die App verbindet aktuelle Informationen, persönliche Vorsorge und Warnungen. Sie begleitet die Menschen damit auch über den eigentlichen Alarm hinaus." ZIVA verbindet Gefahreninformation, individuelle Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnungen auf einer Plattform. "Vorsorge soll nicht erst dann beginnen, wenn eine Sirene ertönt", so Hanger.

Beim Probealarm werden die österreichweit bekannten Sirenensignale getestet. Neben der eigentlichen Sirenenprobe werden die Signale Warnung (drei Minuten gleichbleibender Dauerton), Alarm (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und Entwarnung (eine Minute gleichbleibender Dauerton) ausgelöst. Die Warnsysteme würden einander ergänzen, so der Zivilschutzverband. Die Sirene mache auf eine Gefahr aufmerksam, AT-Alert bringe Warnungen direkt auf kompatible Mobiltelefone und ZIVA unterstütze die Menschen mit Information, Vorsorge und konkreten Handlungsempfehlungen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Viele ältere Menschen sind nicht ausreichend aktiv
Technik
Österreichs Senioren als "Couch-Potatoes"
Apotheken könnten Spitäler entlasten
Gesundheit
Digitales Arztgespräch könnte Ambulanzbesuch ersetzen
Gerade das Bauchfett bringt gesundheitliche Nachteile mit sich
Technik
Bauchfett - Unterschätztes Risiko für Herzschwäche
Gewaltprävention mit "StoP" und Frauenhelpline
Politik
Gewaltpräventionsprojekt "StoP" bis 2028 abgesichert
Lage laut Gratz "angespannt"
Politik
Netzwerk warnt vor überlasteten Gefängnissen
Seit mehr als 170 Jahren gibt es am Dachsteingletscher Beobachtungen
Technik
Schlossmuseum Linz widmet sich Gletschern als Klimaarchiven
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER