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"European Researchers' Night" in St. Pölten

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Blick auf das Regierungsviertel in St. Pölten
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
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Am Campus der University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) und in der Innenstadt der niederösterreichischen Landeshauptstadt geht am 25. September die "European Researchers' Night" über die Bühne. Ziel der in zahlreichen europäischen Städten gleichzeitig ablaufenden Veranstaltung ist das interaktive Vermitteln von Wissenschaft auch im Rahmen von ungewöhnlichen Formaten, wie es seitens der USTP, die die Veranstaltung in Kooperation mit der Universität Linz (JKU) durchführt, heißt.

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Ende September wartet man zwischen 15.00 und 19.00 Uhr zum Beispiel mit einem Auftritt der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters und dem "Zirkus des Wissens" der JKU auf. Das Event findet unter dem Motto "S.P.A.C.E. - Science & Public Awareness through Creative Exploration" statt. Der Eintritt ist grundsätzlich frei, für manche Veranstaltungen braucht es jedoch kostenlose Tickets, heißt es.

Service: https://ars.electronica.art/ern-space/de/2026-event/ , https://pretix.eu/ustp/ern-2026/

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