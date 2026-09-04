"European Researchers' Night" in St. Pölten

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Am Campus der University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) und in der Innenstadt der niederösterreichischen Landeshauptstadt geht am 25. September die "European Researchers' Night" über die Bühne. Ziel der in zahlreichen europäischen Städten gleichzeitig ablaufenden Veranstaltung ist das interaktive Vermitteln von Wissenschaft auch im Rahmen von ungewöhnlichen Formaten, wie es seitens der USTP, die die Veranstaltung in Kooperation mit der Universität Linz (JKU) durchführt, heißt.

von APA