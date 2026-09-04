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20.000 Adrenalin-Pens in Österreich eingetroffen

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Ein Wespenstich kann für Allergiker potenziell lebensbedrohlich sein
©APA, Schlager, Roland Schlager
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Rund 20.000 Adrenalin-Pens sind in Österreich eingetroffen. Das berichtete der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago am Freitag. Die neue Lieferung des Allergie-Notfallmedikaments entspanne die zuletzt angespannte Versorgungslage. Aufgrund der heuer besonders starken Wespensaison waren bestimmte Adrenalin-Autoinjektoren, auch Epi-Pen genannt, teilweise schwer erhältlich. Die Verteilung an die Apotheken sei bereits am Laufen, teilte der Arzneimittelgroßhändler mit.

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In Österreich sind etwa 300.000 Personen schwer allergisch gegen das Gift einer Biene oder Wespe. Ein Stich kann potenziell lebensbedrohlich sein. Die Nachfrage nach Adrenalin-Pens sei deshalb heuer gestiegen. So wurden, laut Phago-Angaben, im Zeitraum von Mai bis Juli 2026 über 40 Prozent mehr der Notfallspritzen als im Vorjahr ausgeliefert.

THEMENBILD - Eine Wespe auf einem Blatt, fotografiert am Freitag, 7. August 2015. Der milde Winter und tropische Temperaturen dürften das häufigere Vorkommen von Wespennestern auf Dachböden oder hinter Fassaden begünstigen wodurch die Anzahl der Wespen heuer besonders hoch ist.

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