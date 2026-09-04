20.000 Adrenalin-Pens in Österreich eingetroffen

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Rund 20.000 Adrenalin-Pens sind in Österreich eingetroffen. Das berichtete der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago am Freitag. Die neue Lieferung des Allergie-Notfallmedikaments entspanne die zuletzt angespannte Versorgungslage. Aufgrund der heuer besonders starken Wespensaison waren bestimmte Adrenalin-Autoinjektoren, auch Epi-Pen genannt, teilweise schwer erhältlich. Die Verteilung an die Apotheken sei bereits am Laufen, teilte der Arzneimittelgroßhändler mit.

von APA