Doppelspitze für Grazer CORI-Institut

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Das neu gegründete CORI-Institut für Stoffwechselforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz bekommt mit Nina Keusgen eine administrative Geschäftsführerin. Die Biologin und Wissenschaftsmanagerin wechselte von der RWTH Aachen und leitet seit 1. Oktober gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Direktor Giulio Superti-Furga das in Partnerschaft mit der Uni Graz, der Med-Uni und der TU Graz entstandene Institut. Keusgen habe sich unter mehr als hundert Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt und verfüge über umfangreiche Führungserfahrung in der akademischen Verwaltung und Expertise in Strategie, Steuerung und Organisation unter anderem im Finanz- und Personalbereich, so die ÖAW in einer Aussendung. "Unser gemeinsames Ziel, ein internationales Top-Forschungsinstitut aufzubauen, bedeutet vor allem, eine Kultur zu schaffen, die Exzellenz und Talente fördert", wird die studierte Biologin zitiert.

von APA