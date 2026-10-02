KI analysiert EKG

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Innsbrucker Forschende haben ein neues KI-Modell entwickelt, mit dem die mittels Elektrokardiogramm (EKG) erfassten Herzsignale umfassend analysiert werden können. Ziel sei, das Potenzial dieser Daten aus der klinischen Praxis beispielsweise für die Vorhersage und Früherkennung von Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder plötzlichem Herztod zu nutzen, heißt es in einer Aussendung. Das Team um den Physiker und Mediziner Clemens Dlaska von der Medizinischen Universität Innsbruck hat die KI nicht, wie oft üblich, für eine eng umrissene Aufgabe trainiert, sondern ein sogenanntes "Foundation Model" geschaffen, das die elektrischen Herzsignale in ihrer Vielfalt und Bandbreite erkennt und auswertet. Dieses Wissen könne dann flexibel auf verschiedene medizinische Fragestellungen, wie etwa Klassifizierung und Überlebensvorhersage, übertragen werden. Mit einem eigens entwickelten Bewertungssystem sei zudem ein wichtiger Grundstein für den Leistungsvergleich verschiedener Modelle geschaffen worden.

von APA