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KI analysiert EKG

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Ein EKG
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
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Innsbrucker Forschende haben ein neues KI-Modell entwickelt, mit dem die mittels Elektrokardiogramm (EKG) erfassten Herzsignale umfassend analysiert werden können. Ziel sei, das Potenzial dieser Daten aus der klinischen Praxis beispielsweise für die Vorhersage und Früherkennung von Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder plötzlichem Herztod zu nutzen, heißt es in einer Aussendung. Das Team um den Physiker und Mediziner Clemens Dlaska von der Medizinischen Universität Innsbruck hat die KI nicht, wie oft üblich, für eine eng umrissene Aufgabe trainiert, sondern ein sogenanntes "Foundation Model" geschaffen, das die elektrischen Herzsignale in ihrer Vielfalt und Bandbreite erkennt und auswertet. Dieses Wissen könne dann flexibel auf verschiedene medizinische Fragestellungen, wie etwa Klassifizierung und Überlebensvorhersage, übertragen werden. Mit einem eigens entwickelten Bewertungssystem sei zudem ein wichtiger Grundstein für den Leistungsvergleich verschiedener Modelle geschaffen worden.

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Das im Fachjournal "npj Digital Medicine" vorgestellte KI-Modell wurde mit rund acht Millionen EKGs von rund 1,7 Millionen Patientinnen und Patienten trainiert und zählt zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten Modellen für EKG-Daten weltweit, hieß es von der Forschungsgruppe "Digital Medicine in Cardiology", die an der Univ.-Klinik für Innere Medizin III (Kardiologie und Angiologie) angesiedelt ist. So könnten auch sehr lange Signale, etwa nächtliche Aufzeichnungen zur Schlafapnoe-Diagnostik, effizient verarbeitet werden. Basis des Modells sei eine Kombination der xLSTM-Architektur, an der ein Team um KI-Pionier Sepp Hochreiter an der JKU Linz arbeitet, mit einer Trainingsmethode aus der Bildverarbeitung, die erstmals für Zeitreihendaten wie EKGs eingesetzt wurde. Erste klinische Anwendungen sind laut den Angaben in Vorbereitung.

Service: https://doi.org/10.1038/s41746-026-03196-y

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