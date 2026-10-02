Prototyp für Quanteninternet

© APA, UNIVERSITÄT INNSBRUCK home Leben Technik

Auf dem Weg zu einem künftigen Quanteninternet soll an der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Spin-off-Unternehmen Alpine Quantum Technologies (AQT) ein Prototyp entstehen, mit dem Quantenprozessoren über mehrere hundert Kilometer per Lichtwellenleiter miteinander verbunden werden. Ermöglicht werde das durch sogenannte Quanten-Repeater, teilt die Uni in einer Aussendung mit. Das Projekt wird im Rahmen des Forschungsnetzwerks Quantum Internet Alliance (QIA), an dem mehr als 50 Organisationen beteiligt sind und das dafür von der Europäischen Kommission Fördermittel in Höhe von insgesamt 47,5 Mio. Euro erhält, umgesetzt. Auf die heimischen Forscher entfallen insgesamt 5,4 Millionen Euro.

von APA