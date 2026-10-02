Prototyp für Quanteninternet

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Zunächst würden die Netzwerkverbindungen aus Glasfaserleitungen in den Labors bestehen. Ziel sei aber, zwei Netzwerke mit Ionenfallen-Quantencomputern über eine Entfernung von mehreren hundert Kilometern zu verbinden, erklärte Tracy Northup vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck. Die beiden Netzwerke im Großstadtmaßstab sollen drei Ionenfallen-Quantencomputer umfassen, deren Hardware die Innsbrucker Forschungsgruppen in Zusammenarbeit mit AQT entwickeln. Die Quanten-Repeater werden von Projektpartnern in Barcelona geliefert. Zusammen mit der notwendigen Steuerungssoftware wird das Prototyp-Netzwerk in den kommenden Jahren zusammengefügt und in unterschiedlichen Szenarien getestet.
Service: www.quantuminternetalliance.org
INNSBRUCK - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Universität Innsbruck