SF6 wirkt demnach über 100 Jahre rund 24.000 Mal so stark wie CO2 und bleibt mehr als 1.000 Jahre in der Atmosphäre. Die weltweiten Emissionen stiegen, vor allem durch Lecks in den Stromnetzen. Es handle sich um das schädlichste Treibhausgas überhaupt, erklärte Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider. "Die Vermeidung ist gut möglich und bringt viel fürs Klima." Die Initiative sei eine wichtige Ergänzung zum weltweiten Schub für Elektrifizierung.

Die türkische Konferenz-Präsidentschaft hat vorgeschlagen, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.

"Jetzt, wo die Stromnetze weltweit so stark ausgebaut werden, kommt es darauf an, von Anfang an klimafreundliche Technologien einzusetzen", betonte Schneider. "Ohne die Konferenz wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit so viele Mitstreiter zu gewinnen." Weitere würden folgen, sagte er voraus. Bisher an Bord sind neben Deutschland und der Europäischen Union auch Frankreich, Kanada, Kambodscha, Kenia, Nigeria, Senegal, Spanien, Uganda und Großbritannien.

Mit der Initiative kündigen die Unterzeichner an, sich für die Vermeidung von SF6 einzusetzen. Wo verfügbar, sollen neue Anlagen ohne das starke Treibhausgas auskommen. Bei bestehenden Anlagen soll der Fokus auf älteren, undichten Anlagen liegen sowie auf Rückgewinnung und Recycling des Gases. Zudem sollen, mit der Weltbank als Partner, Finanzmittel für entsprechende Projekte mobilisiert werden. Zunächst sollen die Teilnehmerstaaten aber Daten zum Einsatz von SF6 in ihren Netzen sammeln.

SF6-freie Schaltanlagen sind laut deutschem Umweltministerium für Mittel- und Hochspannung verfügbar, für höchste Spannungsebenen gebe es bisher nur Pilotprojekte. In der EU dürfen ab diesem Jahr neue Mittelspannungsanlagen bis 24 Kilovolt kein SF6 mehr enthalten, weitere Spannungsebenen sollen bis 2032 folgen.