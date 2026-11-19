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Ein mit Zitronenscheiben, Zuckerstreuseln und getrockneten Blüten dekorierter Zitronenkuchen auf dem Blech - das weckt Urlaubserinnerungen. "Er ist schnell zubereitet und bekommt mit einem Schuss Limoncello eine italienische Note", sagt die Rezeptentwicklerin und Autorin Annelie Ulrich. Der Limoncello sei aber kein Muss. Statt des Likörs könne man auch etwas Vanillepaste in den Teig rühren, um ihm noch etwas Pep zu geben.
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Ulrich gibt noch zwei weitere Tipps:
Für den Teig:
Für die Glasur:
Für die Dekoration:
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