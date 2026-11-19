Wer schon einmal etwas karamellisiert hat und an die spätere Reinigung des Zubehörs denkt, fragt sich, was man am besten dafür verwendet. In vielen Rezepten werden Holzlöffel mit einer geraden Kante empfohlen. Aber Silikonlöffel sind noch leichter zu reinigen. Eher ungeeignet sind laut den Experten Schneebesen - denn darin verkleben die Mandeln sehr.

Wer gebrannte Mandeln zu Hause zubereitet, kann die Zutaten seinem Geschmack anpassen. Brauner Zucker gibt zusätzlich ein feines Aroma, so die Ernährungsprofis. Allerdings: Er brennt auch schneller an. Deshalb habe sich eine Mischung aus weißem und braunem Zucker bewährt.

Auch die Zuckermenge kann ganz nach Geschmack gewählt werden. Selbst Zuckerersatz wie Erythrit oder Kokosblütenzucker sind möglich. Wer mag gibt noch eine Prise Salz, Zimt, Vanille, Tonkabohne oder Chili zum Karamell dazu. So lassen sich nicht nur Mandeln, sondern auch andere Nüsse und Kerne wie Haselnuss, Walnuss, Macadamia, Cashew oder Saaten wie Kürbis- oder Sonnenblumenkerne karamellisieren und in eine weihnachtliche Süßigkeit verwandeln.