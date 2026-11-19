"Ich bin einfach der glücklichste Koch der Welt, weil ich jeden Tag das tun darf, wovon ich träume - und das ist, eine Küche, ein Restaurant und talentierte Menschen ganz nach oben zu führen", sagte Ramsay in seiner Dankesrede. Er werde jetzt jede Woche hierherkommen und seinen Stern polieren, witzelte der Koch.

Vor mehr als 30 Jahren habe er den Hollywood Boulevard zum ersten Mal besucht und die Sterne der Stars bewundert. Er habe sich nicht träumen lassen, diese Ehrung jemals zu bekommen. Ein großes Team habe ihm zum Erfolg verholfen, betonte Ramsay.

Der sechsfache Vater ist der erste britische Starkoch und der vierte Küchenchef überhaupt mit einer Plakette auf dem Boulevard, nach den US-Köchen Guy Fieri und Bobby Flay sowie dem gebürtigen Österreicher Wolfgang Puck. Ramsay wurde als Gastgeber von Kochserien wie "Chef ohne Gnade", "In Teufels Küche", "Hell's Kitchen USA" oder "Next Level Chef" bekannt. In den USA läuft aktuell sein Back-Wettbewerb "Next Level Baker".