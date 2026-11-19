Die ersten richtigen Schriftsysteme seien vor etwa 5.000 Jahren entstanden. Für die Evolution ist das Huettig zufolge zu kurz, um eigene Netzwerke speziell fürs Lesen hervorzubringen. Das heißt: Der Mensch hat sich bisher evolutionär nicht so angepasst, dass eine Region exklusiv dafür zuständig ist. Das Gehirn greift deshalb auf Vorhandenes zurück. Huettig nennt als Beispiel Netzwerke, die an der Gesichtserkennung beteiligt sind. Sie würden beim Lesenlernen teilweise für die Verarbeitung von Schriftzeichen mitgenutzt.

Wie die Informationen ins Gehirn kommen, schilderte Katharina von Kriegstein, Professorin für kognitive und klinische Neurowissenschaften an der TU Dresden: Das Auge nimmt die Schrift auf, die Informationen werden über den Sehnerv weitergeleitet und gelangen zur Großhirnrinde. Dort arbeiten spezialisierte Regionen zusammen. "Die Buchstaben müssen dann zusammengefügt und mit Sprache verbunden werden." Beim lauten Vorlesen komme der Hörsinn hinzu.

Bis dieses Zusammenspiel flüssig gelingt, braucht es Übung. Lesenlernen sei ein Entwicklungsprozess über viele Jahre, sagte Huettig. "Es verlangt unserem Gehirn viel ab, und verändert es zugleich, indem es seine neuronalen Netzwerke weiterentwickelt." Was sich dabei verändert, untersuchte sein Team unter anderem in Indien. Es verglich Menschen, die nicht lesen konnten, mit Lesenden. In mehreren Studien lernten Teilnehmende lesen; vor und nach dem Lernen wurden Wahrnehmung, Denken und Gedächtnis getestet.

"Nahezu alle untersuchten Fähigkeiten verbesserten sich durch das Lesen", sagte Huettig. Er nennt etwa die Objekt- und Gesichtserkennung, das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis sowie die Aufmerksamkeit. Auch logisches und abstraktes Denken profitierten. Wer viel lese und sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetze, könne zudem Fake News leichter erkennen, meint der Forscher.

Nicht allen fällt der Zugang zur Schrift gleich leicht. Bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) hätten Betroffene gezielt Schwierigkeiten mit dem Lesen, dem Schreiben oder beidem, so von Kriegstein. Die Ursachen seien bisher nicht vollständig geklärt. Eine Rolle spiele die genetische Veranlagung. Lerntherapien sollen individuell helfen, etwa beim Verknüpfen von Lauten und Buchstaben.

Für Kognitionswissenschafter Huettig ist Lesen auch eine Frage des Trainings. Wer deutlich weniger lese und sein Gehirn dadurch weniger fordere, müsse damit rechnen, dass entsprechende Fähigkeiten zurückgingen. Er vergleicht das mit Krafttraining im Fitnessstudio: "Wer weniger liest, dem fällt das Lesen auch schwerer, weil er es nicht mehr gewohnt ist."

Dabei bedeutet ein Bildschirm wie auf dem Handy oder Tablet nicht automatisch, dass nicht gelesen wird. Huettig sieht jedoch einen möglichen Vorteil gedruckter Texte: Mit einem Buch nähmen wir uns meist bewusst mehr Zeit und ließen uns weniger ablenken. "Beim Lesen auf einem Tablet oder einem anderen digitalen Gerät ist das oft anders, eingehende Nachrichten lenken uns leichter ab und unterbrechen unsere Konzentration." Entscheidend ist damit auch, ob Raum für ungestörtes Lesen bleibt.

Nur möglichst viele Seiten abzuhaken, lautet allerdings nicht der Rat des Wissenschafters: "Regelmäßiges Lesen ist wichtig. Dabei sollte der Schwierigkeitsgrad der Texte allmählich steigen." Neue Wörter und komplexere Sätze forderten heraus und verbesserten das Sprachverständnis sowie die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten. Wer immer bei einfachen Texten bleibe, entwickle seine Fähigkeiten weniger stark weiter.

Der Zugang zur Sprache beginnt lange vor dem selbstständigen Entziffern von Wörtern. Beim Vorlesen vergrößere sich der Wortschatz, auch das Sprachverständnis profitiere, sagte Huettig. "Kinder, denen viel vorgelesen wird, können komplexere Sprache besser anwenden." Zudem gebe es gute Hinweise auf positive Effekte für die Lesemotivation und die Lesekompetenz.

Der Forscher beobachtet zugleich, dass immer jüngere Kinder ein Smartphone zur Ablenkung bekämen. Wenn Kindern zu Hause nie oder selten vorgelesen werde, vergrößerten sich die Unterschiede im Lese- und Sprachverständnis. Gerade für Kinder aus bildungsfernen Haushalten werde es dann oft schwieriger, Rückstände während der Schulzeit noch aufzuholen.

Neurowissenschafterin von Kriegstein betont, wie weit die Bedeutung des Lesens über den Unterricht hinausreicht: Texte vermitteln im Alltag und im Beruf Informationen, Literatur eröffnet andere Gedankenwelten. Für Huettig ist das Vorlesen deshalb weit mehr als ein schöner Zeitvertreib: "Regelmäßiges Vorlesen gehört zu den wichtigsten Fördermaßnahmen für die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern."