"Sie bringen eine intensive, aber nicht bittere Schokonote in den Teig und sorgen beim Backen für wunderbar schmelzende Schokostückchen im Inneren", zählt Bauer die Vorzüge auf. Bei den Kirschen setzt sie auf Sauerkirschen aus dem Glas: "Sie lassen sich gut dosieren, sind schon entsteint und bringen eine angenehme Fruchtsäure mit."

Dazu die Kirschen unbedingt gut abtropfen lassen - sonst wird der Teig matschig und geht nicht schön auf, erklärt die Backexpertin. Auch mit frischen Kirschen schmecken die Muffins. Dann sollten die Früchte aber vorher halbiert und entsteint werden.

Bauers weitere Tipps:

Für den Teig:

Außerdem:

Sonja Julia Bauer hat noch einen Extra-Tipp auf Lager: "Für eine noch intensivere Schokonote kann die Milch durch 30 g frisch gebrühten Espresso ersetzt werden. Kaffee verstärkt das Kakaoaroma, ohne dass die Muffins deutlich nach Kaffee schmecken."