Die "Shenzhou 24" soll am Mittwochmorgen um 8.18 Uhr (1.18 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestchinesischen Wüste Gobi abheben. Kommandant sei Tang Hongbo, der als erster Taikonaut Chinas zum dritten Mal auf die "Tiangong" fliegen werde, sagte Behördensprecher Zhang Jingbo in Jiuquan. Für Raumfahrer Wu Yi sei es der erste Aufenthalt.

Die "Shenzhou 24" wird die aktuelle dreiköpfige Crew der "Shenzhou 23" auf der chinesischen Raumstation ablösen. Für ihre rund sechs Monate im All sind unter anderem Wartungsarbeiten und 90 Experimente vorgesehen. Neu ist diesmal, dass mit Zhu Yangzhu ein Teammitglied seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängert und damit einen Jahresaufenthalt auf der Raumstation absolvieren soll.

Bei dem regelmäßigen Crewtausch auf der "Tiangong" übergeben die Raumfahrer über mehrere Tage die Station an ein neues Team. Den freien Platz in der Rückkehrkapsel der "Shenzhou 23" neben Zhang Zhiyuan und der Hongkonger Raumfahrerin Lai Ka-ying (Hochchinesisch: Li Jiaying) soll dann Zeeshan Ali besetzen, der damit schon nach kurzer Zeit zurückkehrt.