Der Medienexperte ist an vielen Schulen unterwegs und stellt fest, dass immer mehr Volksschulkinder die KI-Früchte-Filme bereits kennen. Demnach erzählen die Kinder, dass sie gar nicht mehr aufhören können, solche Videos anzusehen.

Eltern sollten hier wachsam sein, rät Florian Buschmann. Denn in den witzig und niedlich aufgemachten Filmen steckten Botschaften und stereotype Rollenbilder, sagt er. Etwa Rassismus, Sexismus, Schlankheitswahn oder sogar Gewalt gegen Frauen.

Der Medienkompetenz-Experte rät Eltern, mit ihren Kindern über die Früchte-Videos zu reden. Wichtig sei dabei allerdings, die Kinder nicht dafür zu beschämen, dass sie Spaß an den Filmen hätten.

Vielmehr geht es laut Florian Buschmann darum, dass Eltern ihren Kindern helfen, die Muster hinter viralen Trends zu erkennen. Eine einfache Frage könne zum Beispiel einen Perspektivwechsel bewirken: "Stell dir vor, das wären echte Menschen. Würdest du das dann auch lustig finden?"

Letztlich löst laut dem Experten ein Hype den anderen ab. Umso wichtiger sei, dass Kinder es lernten, die Dinge, die sie sich ansehen, auch zu beurteilen.