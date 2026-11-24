Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, bei Bedarf Screenshots in den App-Einstellungen von Signal wieder zu erlauben. Allerdings warnt Signal ausdrücklich davor, weil ohne Sperre KI-Agenten die Datenschutzversprechen des Messengers auf Anwendungsebene verletzten könnten.

Wann genau die Sperr-Funktion hierzulande ausgerollt wird, teilte Signal zunächst nicht mit. Nach dem nächsten Update der Signal-App können Nutzende aber einfach in den Einstellungen unter "Datenschutz" nachschauen. Dort findet sich dann bei "App-Sicherheit" der neue Eintrag "Siri AI blockieren" (iOS) beziehungsweise "Bildschirmschutz" (Android).

Eine ähnliche Sperre hatte Signal bereits für die Windows-App des Messengers eingeführt. Damit wird die Recall-Funktion daran gehindert, Signal-Chats zu erfassen. Recall ist eine optionale Windows-11-Funktion für Copilot-Plus-PCs. Ist sie aktiviert, werden durchgehend Screenshots des Bildschirms gemacht und abgespeichert, um die durchsuchen zu können.