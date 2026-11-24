"Das Sexualleben der Menschen in Großbritannien hat sich seit 1990 deutlich verändert. Ihre Bedürfnisse im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sind vielfältig und umfangreich, zeigt die vierte nationale Studie zu sexuellen Einstellungen und Lebensstilen (Natsal-4)", hieß es in einer Aussendung der weltweit angesehenen Medizinfachzeitschrift.

Rund 6.700 Personen im Alter von 16 bis 59 Jahren wurden für die jetzt publizierte Untersuchung in ganz Großbritannien (England, Schottland und Wales) nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um zwischen September 2022 und Jänner 2024 an Interviews oder Online-Umfragen für Natsal-4 teilzunehmen. Die drei vorangegangenen Natsal-Studien wurden in den Jahren 1990, 2000 und 2010 durchgeführt. Um vergleichbare Daten im Zeitverlauf zu erhalten, untersuchten die Wissenschafter vor allem die Veränderungen in der Altersgruppe der 16- bis 44-Jährigen. Diese Altersgruppe wurde in allen Studien abgedeckt.

Die meisten britischen Erwachsenen sind sexuell aktiv: 77 Prozent der 16- bis 59-Jährigen geben an, im vergangenen Jahr Sex gehabt zu haben. 89 Prozent hatten mindestens einmal in ihrem Leben Sex. Im Durchschnitt gaben die Menschen fünf Sexualpartner in ihrem Leben an.

"Allerdings haben Menschen seltener Sex als früher. Bei den 16- bis 44-Jährigen (einschließlich derer, die noch nie Geschlechtsverkehr hatten) ist die durchschnittliche Häufigkeit innerhalb der vorangegangenen vier Wochen in den verschiedenen Umfragen kontinuierlich gesunken: von vier Mal im Jahr 1990 über drei Mal im Jahr 2010 auf zwei Mal im Zeitraum 2022 bis 2024", schrieb das medizinische Fachjournal.

Ein von den Befragten berichteter Rückgang auch in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen lasse sich größtenteils durch den Anstieg der Zahl junger Menschen erklären, die noch nie Sex hatten. Fast zwei von fünf jungen Frauen (38 Prozent) und mehr als jeder vierte junge Mann (28 Prozent) geben heute an, noch nie Sex gehabt zu haben, verglichen mit etwa jedem Fünften in früheren Umfragen. Doch der Rückgang beschränke sich nicht nur auf die Jugend: Auch bei den 35- bis 44-Jährigen, die bereits Sex hatten, sei die durchschnittliche Häufigkeit sexueller Kontakte im vergangenen Jahrzehnt gesunken, von dreimal im Monat auf zweimal.

Wendy Macdowall, außerordentliche Professorin an der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), sagte über mögliche Gründe für die beobachtete Entwicklung: "Studien wie Natsal können zwar Veränderungen dokumentieren, aber nicht die Ursachen dieser Verschiebungen aufzeigen. (...) Einerseits kann eine offenere Diskussion über Einvernehmen dazu führen, dass sich junge Menschen besser in der Lage fühlen, selbst zu entscheiden, ob und wann sie Sex haben. Andererseits decken sich diese Ergebnisse mit umfassenderen Veränderungen im Leben junger Menschen, darunter steigende Raten psychischer Erkrankungen, rückläufiger Alkoholkonsum, mehr Zeit, die online verbracht wird, und ein größerer Anteil junger Menschen, die noch bei ihren Eltern wohnen."

Auf der anderen Seite werden offenbar sexuelle Bedürfnisse auch immer mehr via Online-Angeboten "ausgelebt". 37 Prozent der Frauen und 81 Prozent der Männer im Alter von 16 bis 59 Jahren gaben an, in den vorangegangenen zwölf Monaten Pornografie konsumiert zu haben. Bei den 16- bis 24-Jährigen stieg dieser Anteil auf 50 Prozent der Frauen und 86 Prozent der Männer.

Einen anderen Trend als bei den sexuellen Kontakten insgesamt zeigte die Befragung bezüglich gleichgeschlechtlicher Beziehungen. "Bei den 16- bis 44-Jährigen hat sich der Anteil derjenigen, die angaben, jemals Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Partner gehabt zu haben, in den vergangenen zehn Jahren bei Frauen verdoppelt (von sieben auf 14 Prozent), bei Männern verdreifacht (von vier auf zwölf Prozent). Zuwächse waren in allen Altersgruppen zu verzeichnen. Bei Frauen setzt sich damit ein Trend fort, der seit 1990 besteht. Bei Männern markiert er eine neue Entwicklung", hieß es in der Aussendung des "Lancet".

"Der Anstieg der Angaben zu gleichgeschlechtlichen Erfahrungen wurde auch in ähnlichen Ländern wie Großbritannien beobachtet. Allerdings könnte das Ausmaß des Anstiegs in unserer Studie etwas überschätzt sein, da sich lesbische, schwule und bisexuelle Menschen in dieser aktuellen Umfrage etwas häufiger beteiligt haben als in früheren", so die Co-Autorin Soazig Clifton, Direktorin des Projekts vom University College London.

Etwa ein Viertel der sexuell Aktiven mit ausschließlich heterosexuellen Kontakten berichtete von Praktiken, die mit einem Risiko für sexuell übertragbare Erkrankungen verbunden sind. Bei Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren sank die Anwendung hormoneller Verhütungsmittel im vergangenen Jahrzehnt insgesamt von 65 auf 50 Prozent, was teilweise auf einen Rückgang der Anwendung der Antibabypille zurückzuführen sein dürfte.

Auf der anderen Seite erhöhte sich in Großbritannien die Häufigkeit von Abtreibungen. So stieg der Anteil der Frauen im Alter von 16 bis 54 Jahren, die im Laufe ihres Lebens einen Schwangerschaftsabbruch hatten, innerhalb des vergangenen Jahrzehnts von jeder Sechsten (16 Prozent) auf jede Fünfte (21 Prozent). Dieser Anstieg war hauptsächlich bei Frauen im Alter von 35 bis 54 Jahren zu beobachten und zeigte sich ausschließlich bei Frauen ohne Hochschulabschluss oder in den sozial schwächsten Gebieten.

Bei kinderlosen Frauen zwischen 16 und 44 Jahren hat sich der Anteil derer, die definitiv keine Kinder wollen, im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt - von acht auf 17 Prozent. Dieser Anstieg ist vor allem auf Frauen unter 35 Jahren zurückzuführen. Bei den 25- bis 34-Jährigen hat sich der Anteil fast vervierfacht - von vier auf 17 Prozent. Zudem ist der Anteil kinderloser Frauen zwischen 16 und 44 Jahren, die angaben, nicht zu wissen, ob sie Kinder wollen oder nicht, von 29 Prozent auf 36 Prozent gestiegen.