Sollte man seinen Darm nach einer Antibiotika-Therapie gezielt stärken? Eine Gastroenterologin und ein Infektiologe beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

"Die Frage klingt trivial, ist aber gar nicht so leicht zu beantworten", sagt die Gastroenterologin Birgit Terjung. Wie und wo Antibiotika im Darm konkret wirken, sei nämlich wissenschaftlich bisher kaum untersucht worden.

Fest steht aber: Antibiotika können Beschwerden wie Durchfall, Blähungen oder Bauchgrummeln verursachen. Sehr wahrscheinlich, weil sie sich auf das Darmmikrobiom auswirken, wie Birgit Terjung erklärt. Der Begriff Darmmikrobiom beschreibt dabei die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm. Das sind hauptsächlich Bakterien, doch zum Beispiel auch Pilze zählen dazu.

Durch eine Antibiotika-Therapie wird sowohl die Anzahl dieser Mikroorganismen als auch ihre Vielfalt vermindert, erklärt der Infektiologe Christoph Stein-Thöringer. Sind im Darm weniger "gute" Mikroorganismen, entsteht Platz für diejenigen, die tendenziell schädigend sind.

Wie stark das Mikrobiom beeinflusst wird, hängt vom jeweiligen Antibiotikum ab. Es gilt: Sogenannte Breitband-Antibiotika, die gegen ein großes Spektrum an Bakterien wirken, haben den stärksten Einfluss auf die Bakteriengemeinschaft im Darm. Beispiele dafür sind Amoxicillin oder Ciprofloxacin

Leichte Magen-Darm-Beschwerden sind während und nach einer Antibiotika-Therapie nicht ungewöhnlich. Bei gesunden Menschen regeneriert sich das Darmmikrobiom nach der Therapie in der Regel selbst. "Das passiert innerhalb von ein paar Tagen bis Wochen für den Großteil des Mikrobioms. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Bakterien verloren gehen und nicht mehr zurückkommen", sagt Christoph Stein-Thöringer.

Unterstützen lässt sich die Regeneration durch eine gesunde, vor allem ballaststoffreiche Ernährung - viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte also. "Häufig hilft das, die Darmflora wieder in die individuelle Zusammensetzung zu bringen. Man muss die Darmflora also nicht zwingend wieder aufbauen", sagt Birgit Terjung.

Um die Beschwerden zu lindern, empfiehlt die Ärztin die Einnahme von Flohsamenschalen, am besten gemahlene. Sie können bei Durchfall den Stuhl festigen - "und dienen quasi als Futter für Darmbakterien", sagt Gastroenterologin.

Zum Einstieg kann man täglich einen Teelöffel Flohsamenschalen in 200 Milliliter Wasser einrühren. Nach einigen Minuten kann man die schleimige Mischung trinken.

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, vor allem Bakterien oder Hefen, die einen gesundheitlichen Nutzen bringen sollen. Aber tun die Kapseln, Pülverchen und Kuren das?

Hier scheiden sich die Geister. Wissenschaftlich belegte Handlungsempfehlungen fehlen bisher. "Es sieht so aus, als ob man damit die Symptomphase, etwa den Durchfall, verkürzen oder vermeiden kann", sagt Birgit Terjung.

Doch: Auf die Regeneration des Mikrobioms könnten Probiotika einen ungünstigen Einfluss haben, wie Christoph Stein-Thöringer sagt. Er rät deshalb von der Einnahme ab. "Nehmen Mikrobenlast und Diversität ab, wird der Darm zu einer Art Wüste." Gebe man dann hoch dosierte Bakterien wie Laktobazillen oder Bifidobakterien hinzu, könnten sie nach seiner Einschätzung die entstandenen Nischen besetzen und damit die Erholung des Mikrobioms verzögern.

Was also tun? Lieber auf eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung setzen. Auch Heilfasten mit anschließendem, langsamen Aufbau einer gesunden Ernährung könne medizinisch sinnvoll sein, sagt Birgit Terjung. Im Zweifel gilt: das genaue Vorgehen mit Arzt oder Ärztin besprechen.

Es gibt zahlreiche Anbieter, die damit werben, über sogenannte Mikrobiom-(Selbst-)Tests einen Einblick in den Aufbau der eigenen Darmflora zu gewinnen. Doch: "Die Bakterienzusammensetzung im Darm ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Deswegen ist es sehr schwierig, aus einer Stuhlprobe Handlungsempfehlungen abzuleiten", sagt Birgit Terjung.

Bisher hätten die Ergebnisse solcher Tests kaum Aussagekraft hinsichtlich einer Krankheitsentstehung oder -entwicklung, sagt auch Christoph Stein-Thöringer. "Im Moment macht ein Mikrobiom-Test bei gesunden Menschen mit Optimierungsbedarf wenig Sinn." Heißt: Wer Darmprobleme nach einer Antibiotika-Einnahme hat, spart sich das Geld lieber.

Werden die Beschwerden auch nach zwei bis drei Wochen nicht besser, kann eine Darminfektion - etwa mit Clostridioides difficile - dahinterstecken. "Wenn Sie dann immer noch Durchfall, starke Bauchschmerzen oder sogar Blut im Stuhl haben, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen", rät Birgit Terjung.