Peking halte den "weltweiten Trend" hin zu einer "grünen, kohlenstoffarmen Transformation" für "unumkehrbar". Trotz langer Verhandlungen war bei der COP31 im türkischen Antalya am Sonntag eine Einigung auf einen gemeinsamen Beschlusstext gescheitert. Vor allem die EU und andere Länder wie Panama und die kleinen Inselstaaten Vanuatu und die Marshall-Inseln hatten den Entwurf abgelehnt, weil er offenbar auf Druck von Öl-Staaten wie Saudi-Arabien kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Brennstoffen enthielt.

China ist der weltweit größte Verursacher von Treibhausgasen, gefolgt von den USA, Indien und der EU. Anders als die USA, die unter Präsident Donald Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind, nimmt die Volksrepublik aber an den internationalen Klimaverhandlungen teil.