Bill Gates will mit Xi Jinping über die Gefahren der KI sprechen

Microsoft-Mitgründer Bill Gates will sich noch heuer mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen, um über globale Maßnahmen gegen die wachsenden Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI) zu sprechen.

Gates sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview, China könnte einer Beschränkung potenziell gefährlicher KI-Modelle zustimmen, wenn die USA hierbei den ersten Schritt machten.