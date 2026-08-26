ABO

Bill Gates will mit Xi Jinping über die Gefahren der KI sprechen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild

Bill Gates

©Zuma Press Wire, Imago
  1. home
  2. Leben
  3. Technik

Der Microsoft-Gründer warnt zunehmend vor den Risiken Künstlicher Intelligenz und will mit Chinas Präsident über globale Regeln für gefährliche KI-Modelle diskutieren.

von

News auf Google bevorzugen

Microsoft-Mitgründer Bill Gates will sich noch heuer mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen, um über globale Maßnahmen gegen die wachsenden Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI) zu sprechen.

Gates sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview, China könnte einer Beschränkung potenziell gefährlicher KI-Modelle zustimmen, wenn die USA hierbei den ersten Schritt machten.

„Die ganze Welt würde da mitziehen“

„Die ganze Welt würde da mitziehen“, sagte Gates. Sein Sprecher erklärte, das Treffen mit Xi werde für November angepeilt. Das chinesische Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Präsident Xi „könnte überrascht sein, wie vehement ich bin“, sagte Gates.

Während sich der Milliardär im Jänner noch optimistischer zum Thema Künstliche Intelligenz geäußert hatte, zeigt er sich nun besorgt, dass KI Angriffe ausführen, Arbeitsplätze vernichten und Nutzer süchtig machen könnte. Eine besondere Gefahr sieht er in einer möglichen Fähigkeit von KI, Moleküle zu erschaffen und biologische Angriffe auszuführen. Staaten sollten das überwachen.

Schockierende Sicherheitsvorfälle

Kürzlich hatten KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Meta bei Cybersicherheits-Tests reale Websites gehackt. „Diese Sicherheitsvorfälle sind schockierend, und sie sollten die Leute aufrütteln“, sagte Gates. Er betonte, wie einzigartig die aktuelle Entwicklung mit KI sei: „In der Vergangenheit hat Technologie so etwas nie getan. Dieses Mal ist es anders. Dies ist wie ein evolutionärer Meilenstein.“

Die Gesellschaft müsse einen Weg finden, das zu regulieren. In einem Blogbeitrag vom Mittwoch forderte er eine neue internationale Organisation zur Verwaltung von KI, ähnlich den Abkommen zu Atomkontrollen oder zum Schutz der Ozonschicht.

Auch Treffen mit Burnham geplant

Gates gehört zu den größten privaten Förderern weltweit in den Bereichen Gesundheit, Entwicklungshilfe und Bildung. Seine Stiftung plant, bis 2045 rund 200 Mrd. Dollar (172 Mrd. Euro) mit dem Fokus auf KI auszugeben. Die „oberste Priorität der Welt“ sei es, eine KI-Zukunft zu schaffen, die Ungleichheit nicht verschärfe. Um soziale Verwerfungen abzufedern, schlug Gates vor, Einnahmen aus KI-generierter Arbeit zu besteuern und bis zu 40 Prozent der Arbeitsplätze für Menschen zu reservieren.

Neben seiner Reise nach China plant Gates in diesem Herbst auch ein Treffen mit dem britischen Premierminister Andy Burnham. Bei all dem technologischen Wandel betonte der Philanthrop jedoch auch die Grenzen der Technologie. Mit Blick auf die Pflege, die sein Vater während seiner Alzheimer-Erkrankung erhielt, schrieb Gates in seinem Blog, diese sei „unersetzlich menschlich“ gewesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Warum alle Palantir hassen
Technik
Warum alle Palantir hassen
WU-Studie: Österreich hat Top-KI-Fachkräfte – aber zu wenige
Technik
WU-Studie: Österreich hat Top-KI-Fachkräfte – aber zu wenige
Der Kampf um die Maschine, die den KI-Wettlauf entscheidet
Technik
Der Kampf um die Maschine, die den KI-Wettlauf entscheidet
Humanoide Roboter: Die wichtigsten Fragen & Antworten
Technik
Humanoide Roboter: Die wichtigsten Fragen & Antworten
Thorium statt Uran: Kann ein österreichischer Mini-Reaktor Atomkraft sicherer machen?
Technik
Thorium statt Uran: Kann ein österreichischer Mini-Reaktor Atomkraft sicherer machen?
Mode ohne Mensch: KI-Models und die Zukunft einer Branche
Technik
Mode ohne Mensch: KI-Models und die Zukunft einer Branche
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER